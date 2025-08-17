Головна Країна Події в Україні
Росія вдарила балістичною ракетою по житловому будинку у Харкові, є постраждалі (оновлено)

Аліна Самойленко
Харків атаковано балістичними ракетами
фото з відкритих джерел

Внаслідок російської атаки у Харкові є постраждалі

У ніч на 18 серпня російська окупаційна армія атакувала Харків. Ворог влучив балістичною ракетою по будинку, пише «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

За інформацією Терехова, Росія вдарила балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові в  Індустріальному районі.

Попередньо – є постраждалі. Деталі уточнюються.

Оновлено 23:20

«Прильот в Індустріальному районі стався поміж багатоповерхівок – щонайменше у шістьох з них вибиті вікна. Постраждалих наразі троє, одна з них дівчинка 13 років», – повідомив Терехов.

Оновлено 00:00

Кількість постраждалих зросла до 8 людей. Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків.

Раніше ми писали, що російські терористи у ніч проти п’ятниці, 1 серпня, атакувала «шахедами» Балаклію Харківської області. У місті зафіксовано декілька влучань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.

«Удари припали по цивільному промисловому підприємству. На місці події виникла пожежа», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, опівночі 1 серпня збройні сили РФ ударили по Куп'янському району Харківської області, в результаті чого знищений дитячий психоневрологічний інтернат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Шевченківської сільської військової адміністрації Сергія Старікова.

Зазначимо, що армія РФ постійно атакує Харків та область. Зокрема, у ніч на 30 липня обласний центр був атакований безпілотниками. Тоді мер міста Ігор Терехов повідомляв про вибухи та розповідав про загоряння автомобіля. Також в результаті удару постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет.

До слова, внаслідок чергової російської атаки пошкоджена будівля та пожежно-рятувальна техніка одного з підрозділів ДСНС у Кропивницькому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рятувальників.

«У ніч на 28 липня місто зазнало чергової російської атаки. Загиблих і травмованих немає. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу ДСНС перебував в укритті», – йдеться в повідомленні.

