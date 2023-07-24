«Готуємося до будь-якого розвитку подій». Зеленський провів нараду щодо експорту зерна

Глава держави наголосив, що блокування експорту суходолом після 15 вересня, коли припиняють діяти відповідні обмеження, у жодному вигляді неприпустиме

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо експорту української агропродукції. Про це голова держави повідомив у Telegram.

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Глава держави зазначив, що Україна вірить у домовленості з Європейською комісією, але готується до будь-якого розвитку подій.

«Наша позиція зрозуміла: блокування експорту суходолом після 15 вересня, коли припиняють діяти відповідні обмеження, у жодному вигляді неприпустиме», – написав Зеленський.

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Президент додав, що Україна має зв'язок з усіма зацікавленими сторонами, щоб знайти рішення, яке всіх влаштує.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії українські порти у Чорному морі були заблоковані, через що Україна, один із найбільших у світі експортерів зерна, була змушена шукати альтернативні маршрути постачання, зокрема через Польщу та Румунію.

Протягом 2022-го року Польща та Румунія спільно сприяли експорту зернових з України. Додаткова пропозиція зерна на їхніх ринках спричинила тиск на фермерів, оскільки вплинула на ціни та можливості зберігання зернових. У двох країнах відбувалися місцеві протести проти урядів.

За оцінками Європейської комісії, фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили 417 мільйонів євро від напливу дешевшого українського зерна на їхні ринки.

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5 червня Європейська комісія продовжила обмеження на імпорт української агропродукції до 15 вересня 2023 року. Обмеження стосуються імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України. Водночас сфера застосування цих заходів до даних продуктів скорочується з 17 до шести тарифних ліній.