Financial Times пояснив, як Росія змогла обійти санкції США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Financial Times пояснив, як Росія змогла обійти санкції США
Росія змогла обійти санкції США через криптовалютну операцію
фото з відкритих джерел

Обійти американські санкції Росії допоміг Киргизстан

Криптовалютна операція, пов’язана з Кремлем, змогла успішно обійти американські санкції, перевівши щонайменше $6 млрд із серпня. У цій схемі Росії допоміг Киргизстан. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За даними видання, «стейблкоїн» A7A5, що використовується в системі транскордонних платежів Росії, був знищений і швидко відтворений, щоб позбутися зв’язків із криптобіржею Garantex, яка перебуває під санкціями США.

A7A5 входить до платіжної системи A7, створеної як альтернатива західним фінансовим механізмам. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну російські банки втратили доступ до цих систем, тому Москва почала розвивати власну мережу.

У серпні Вашингтон запровадив нові санкції проти біржі Grinex, яку вважають наступником Garantex і яка зареєстрована в Киргизстані. Аналіз Financial Times показує, що адміністратори A7A5 видалили вміст двох гаманців, пов’язаних із Grinex, на яких зберігалося 33,8 млрд токенів на суму $405 млн – понад 80% від загального обсягу A7A5.

Після обнулення балансів токени на таку ж суму з’явилися у новому гаманці TNpJj. Від серпня через нього пройшли транзакції на понад $6,1 млрд . Таким чином, кошти фактично були «відмиті» – новостворені токени втратили зв’язок із тими, що перебували під санкціями.

Транзакції здійснюються у робочі години, а придбати токени можна навіть готівкою в московському офісі Grinex, розташованому у вежі «Федерація». Формально A7A5 зареєстрована в Киргизстані, який Росія вважає «дружньою юрисдикцією».

У самій РФ A7A5 має офіційний статус «цифрового фінансового активу», що дає змогу використовувати його для міжнародних розрахунків. Контроль над системою здійснює державний Промсвязьбанк, який фінансує оборонний сектор Росії та володіє майже половиною мережі A7. За останні 10 місяців через неї пройшло понад $86 млрд.

Раніше міністри фінансів країн G7 провели онлайн-зустріч та ухвалили рішення вжити додаткових скоординованих заходів для тиску на Росію. 

У повідомлення зазначено, що дії Росії, зокрема порушення повітряного простору НАТО, збільшення нападів на цивільне населення та пошкодження урядових і дипломатичних будівель, є неприпустимими і підривають міжнародні зусилля щодо мирного врегулювання.

Теги: росія США санкції Киргизстан

