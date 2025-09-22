Білий дім анонсував зустріч Зеленського і Трампа
Завтра Трамп зустрінеться з лідерами декількох країн
Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що у вівторок, 23 вересня, президент США Дональд Трамп зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.
Зокрема, за даними Білого дому, завтра Трамп зустрінеться з лідерами наступних країн:
- Аргентини;
- України;
- Катару;
- Саудівської Аравії;
- Туреччини;
- ОАЕ;
- Індонезії;
- Йорданії;
- Пакистану.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що візьме участь в Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, де у нього запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Як повідомлялося, 22 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Нью-Йорку. Вони обговорили реалізацію програми PURL.
