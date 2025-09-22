Білий дім анонсував зустріч Зеленського і Трампа

Завтра Трамп зустрінеться з лідерами декількох країн

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що у вівторок, 23 вересня, президент США Дональд Трамп зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Зокрема, за даними Білого дому, завтра Трамп зустрінеться з лідерами наступних країн:

Аргентини;

України;

Катару;

Саудівської Аравії;

Туреччини;

ОАЕ;

Індонезії;

Йорданії;

Пакистану.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що візьме участь в Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, де у нього запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомлялося, 22 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Нью-Йорку. Вони обговорили реалізацію програми PURL.