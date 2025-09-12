Директор ФБР прибув до Юти, щоб контролювати розслідування вбивства Чарлі Кірка

ФБР запропонувало винагороду в розмірі $100 тисяч за інформацію, що допоможе затримати вбивцю

Директор ФБР Кеш Патель та його заступник особисто прибули до Юти, щоб контролювати розслідування вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

ФБР звернулося до громадськості за допомогою, опублікувавши нечіткі зображення «особи, що представляє інтерес». На фото видно чоловіка в чорній сорочці, бейсболці та темних окулярах. Це наштовхує на думку, що правоохоронцям не вдалося ідентифікувати його за допомогою технологій розпізнавання облич.

Слідчі знайшли на місці злочину гвинтівку, відбитки пальців і слід взуття. Їм вдалося відстежити рухи зловмисника, який піднявся на дах університетської будівлі, звідки вівся вогонь. Після стрілянини він зістрибнув з даху і зник. За інформацією слідства, підозрюваний «добре вписався» в натовп, оскільки виглядав як студент.

ФБР запропонувало винагороду в розмірі $100 тисяч за інформацію, що допоможе затримати вбивцю. У відомстві повідомили, що отримали вже понад 200 звернень від громадян. Запланований брифінг з оновленою інформацією був відкладений через швидкий розвиток подій.

Як відомо, консервативний політичний активіст Чарлі Кірк був поранений в університеті Юти. Інцидент стався під час його виступу, який проходив у рамках національного турне кампусами США. За даними представника університету, постріл був зроблений з даху сусідньої будівлі, приблизно за 183 метри від місця події. Кірка було поранено в шию, його госпіталізували.

Пізніше президент США Дональд Трамп повідомив, що політичний активіст та його друг Чарлі Кірк помер.

До слова, за кілька годин до вбивства консервативного активіста, засновника організації Turning Point USA та соратника президента США Чарлі Кірка його дружина опублікувала загадкове послання.

