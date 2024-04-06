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Фінляндія планує повністю заборонити росіянам купувати нерухомість у країні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Фінляндія планує повністю заборонити росіянам купувати нерухомість у країні
Фіни шукають законні підстави для введення повної заборони на угоди з нерухомістю для росіян
фото: Pixabay

Гельсінкі проведуть розслідування щодо вже проданих росіянам нерухомих об'єктів

Уряд Фінляндії вже цієї весни має намір повністю заборонити росіянам угоди з нерухомістю у країні. Про це повідомив міністр оборони країни Антті Хяккянен, передає місцева газета Helsingin Sanomat.

Нині влада країни займається пошуком необхідних законних підстав для введення цієї заборони. Відповідне рішення може бути ухвалено вже навесні 2024 року. Крім повної заборони на угоди з нерухомістю у Фінляндії, також буде проведено розслідування щодо вже проданих росіянам нерухомих об'єктів.

За словами Хяккянена, для введення нових обмежень достатньо лише рішення уряду. Також він наголосив, що 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС вже передбачає можливість конфіскації нерухомості та бізнесу, які належать підсанкційним особам.

Тим часом російське видання Business FM пише, що росіяни не можуть продати свою нерухомість у Фінляндії. Фіни не виявляють інтересу до купівлі житла у громадян країни-агресорки, навіть попри знижки та наявність у продавців рахунків у банках країн СНД.

Фіни не хочуть купувати житло у росіян, навіть попри знижки та наявність у продавців рахунків у банках країн СНД
Фіни не хочуть купувати житло у росіян, навіть попри знижки та наявність у продавців рахунків у банках країн СНД
скріншот із соцмереж


 
«Офіційної заборони купувати щось росіяни не мають. Але ніхто не хоче зв'язуватись. Якщо якимось дивом вдасться знайти і покупця, і юриста, який погодиться оформити угоду, то отримати гроші за свій фінський об'єкт нерухомості росіянину майже нереально», – розповіли виданню адвокати.
 
Крім того, як зазначає Business FM, архітектурні рішення в будинках громадян РФ не до вподоби місцевим покупцям, а попит на улюблений серед росіян регіон Південна Карелія продовжує падати.

Нагадаємо, що парламент Фінляндії підтримав безстрокове закриття сухопутного кордону з РФ.

Крім того, Фінляндія тимчасово закрила пункти пропуску для приватних катерів у східній частині Фінської затоки. Обмеження пояснюються тим, що це намір захистити ці шляхи від нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до Євросоюзу з Росії.

Раніше Фінляндія ввела заборону на авто з російськими номерами.

Теги: нерухомість Фінляндія росіяни

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