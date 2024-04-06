Фінляндія тимчасово закрила морські пункти пропуску біля кордону з РФ

До 15 квітня для катерів будуть закриті прикордонні пункти пропуску в портах Хаапасаарі та Нуйямаа

Фінляндія тимчасово закрила пункти пропуску для приватних катерів у східній частині Фінської затоки. Обмеження пояснюються тим, що це намір захистити ці шляхи від нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до Євросоюзу з Росії. Про це повідомляє Yle.

«Закриваючи прикордонні пункти Балтійського моря, ми готуємося до того, що шукачі притулку не почнуть прибувати до Фінляндії на човнах», – зазначає представник прикордонно-морського відділу Прикордонної служби Фінляндії Марко Турунен.

Видання пише, що уряд Фінляндії на засіданні вирішив закрити пункт пропуску, що веде до Сайменського каналу, і пункти пропуску в східній частині Фінської затоки для катерів.

До 15 квітня для катерів будуть закриті прикордонні пункти пропуску в портах Хаапасаарі та Нуйямаа, а також водний рух Сантіо.

Прикордонна служба Фінляндії вважає, що люди, які шукають притулку, можуть почати намагатися дістатися до країни водним шляхом, якщо пункти перетину кордону для водного сполучення в східній частині Фінської затоки залишаться відкритими.

Марко Турунен зазначає, що закриття прикордонних пунктів є превентивним заходом.

Нагадаємо, що Фінський уряд вирішив, що сухопутні прикордонні переходи між Фінляндією та Росією поки що залишаться закритими.

Таким чином, пункти перетину кордону на східному кордоні Фінляндії не будуть відкриті 14 квітня, коли закінчується поточне закриття – вони будуть закриті доти, доки не буде ухвалене інше рішення. Крім того, водні прикордонні переходи в Хаапасаарі, порту Нуйямаа і Сантіо будуть закриті для руху прогулянкових суден з 15 квітня. Таким чином, уряд країни готується до того, що явище інструменталізації міграції може поширитися і на водний транспорт.