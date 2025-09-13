Головна Світ Економіка
Fitch понизив кредитний рейтинг Франції на тлі політичної нестабільності

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Політична нестабільність у Франції викликає стурбованість у рейтингових агентств
фото з відкритих джерел

На погіршення кредитного рейтингу Франції вплинули дефіцит бюджету, що зростає та збільшення державного боргу

У п'ятницю агентство Fitch знизило кредитний рейтинг Франції з AA-до A+. Це рішення стало сигналом для інвесторів і пов'язане з погіршенням фінансового стану країни та зростання політичної нестабільності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Аналітики зазначають, що на погіршення рейтингу вплинули два основні чинники:

  • Дефіцит бюджету, що зростає: минулого року він досяг 5,8% ВВП, що майже вдвічі перевищує ліміт Євросоюзу в 3%.
  • Збільшення державного боргу: борг Франції продовжує зростати та становить 114% ВВП. Країна витрачає на виплату відсотків за боргом більше, ніж на оборонні потреби, що робить її фінансове становище ще більш уразливим.

Політична нестабільність і нездатність уряду провести жорсткі реформи в умовах зростання витрат також викликають стурбованість у рейтингових агентств.

Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ Франції оголосило про 295 арештів у перші години демонстрацій проти політичного класу і запланованих бюджетних скорочень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

У середу в Парижі та інших містах Франції протестувальники блокували дороги, підпалювали багаття. Міністр внутрішніх справ Бруно Ретайло заявив, що в західному місті Ренн було підпалено автобус. На південному заході пожежа пошкодила електричні кабелі, що призвело до зупинки руху поїздів на одній лінії та перебоїв у русі на іншій, повідомили урядові транспортні органи.

Нагадаємо, 9 вересня президент Франції Еммануель Макрон призначив колишнього міністра оборони Себастьєна Лекорню новим, п'ятим за останні два роки, прем'єр-міністром країни. 

Призначення Лекорню відбувається в складних умовах, коли опозиційні партії, від ультраправих до лівих, вимагають дострокових виборів. Для ухвалення бюджету на 2026 рік новому прем’єру необхідно буде або знайти підтримку серед опонентів, або ризикнути ухвалити документ без голосування, що може призвести до вотуму недовіри.

До слова, 5 вересня 2024 року президент Франції Емманюель Макрон здивував як соратників, так і опонентів. Він призначив на посаду прем’єр-міністра представника партії «Республіканці», що посіла лише четверте місце на минулих виборах, 73-річного Мішеля Барньє. У котрий раз Францію сколихнув шквал політичних емоцій та протестів.

Теги: Франція кредит Еммануель Макрон рейтинг

