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Ілон Маск у капелюсі-сирі роздав мільйони доларів (відео, фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ілон Маск у капелюсі-сирі роздав мільйони доларів (відео, фото)
Маск одягнув капелюх у вигляді сиру
фото: Reuters

Маск на сцені видав два чеки по $1 млн виборцям-республіканцям

Мільярдер Ілон Маск під час публічного заходу в штаті Вісконсин вийшов на сцену в капелюсі у вигляді шматка сиру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Economic Times.

Маск на сцені видав два чеки по $1 млн виборцям-республіканцям, які брали участь у кампаніях на підтримку президента Трампа.

Зазначається, що цей крок Маска був зроблений напередодні виборів до Верховного суду штату Вісконсин, які мільярдер назвав критично важливими для порядку денного президента Дональда Трампа та «майбутнього цивілізації».

Ілон Маск у капелюсі-сирі роздав мільйони доларів (відео, фото) фото 1
фото: Reuters
Ілон Маск у капелюсі-сирі роздав мільйони доларів (відео, фото) фото 2
фото: Reuters

Зокрема, під час виступу Маск зняв із себе капелюха, підписав його і кинув у натовп.

Раніше техномагнат і глава Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск вчергове вразив своєю ексцентричною поведінкою. Він грався зі столовими приборами просто під час вечері у Білому домі.

Однак це не перший випадок дивної поведінки Маска. Раніше він відсвяткував обрання та інавгурацію Трампа на Capital One Arena у Вашингтоні. Під час своєї промови він показав дивний знак, що нагадує так зване «зігування» – нацистське вітання.

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Теги: Ілон Маск США

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