Тайвань нарощує імпорт російської нафти, залишаючись союзником України

Тайвань став найбільшим у світі імпортером російської нафти, хоча офіційно підтримує Україну та приєднався до міжнародних санкцій проти Москви

З лютого 2022 року острів закупив 6,8 млн тонн російської нафти на суму $4,9 млрд, що складає 20% від загального експорту цього нафтопродукту Росією. При цьому Тайвань продовжує підтримувати Україну гуманітарно та політично. Про це повідомляє Главком з посиланням на The Guardian.

Попри санкції проти Росії та підтримку Києва, Тайвань значно збільшив імпорт російської нафти — продукту, який використовується для виробництва хімікатів у напівпровідниковій промисловості. У першій половині 2025 року імпорт виріс на 44% у порівнянні з аналогічним періодом 2024-го. Середньомісячний обсяг перевищив показники 2022 року майже в шість разів, а сумарна вартість склала $1,3 млрд.

Міністр закордонних справ Тайваню Лін Чіа-лун у Польщі підписав угоду про підтримку дітей України, постраждалих від війни, демонструючи продовження політики підтримки Києва.

Тайвань також приєднався до санкцій проти Москви після повномасштабного вторгнення та ввів експортні обмеження, щоб запобігти використанню високотехнологічного обладнання острова російськими військовими.

Таким чином, острів одночасно зберігає політичну підтримку України та активно імпортує російські енергоресурси, що викликає запитання щодо балансування економічних та політичних інтересів.

Нагадаємо, що Росія надає Китаю навчання та техніку для повітряно-десантних військ, сприяючи підготовці до можливого вторгнення на Тайвань. У жовтні минулого року РФ продала Китаю пакет техніки на $584 млн, включно з десантними машинами та бронетранспортерами. Матеріали хакерської групи Black Moon свідчать, що співпраця Кремля та Пекіна поглиблюється одночасно з підтримкою Китаєм військово-промислового комплексу Росії.