Китай готує обмеження проти «тіньового флоту» – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
З 1 листопада в порту, який обробляє близько шостої частини загального обсягу нафти, що надходить до Китаю, набувають чинності нові правила
фото: Cgtn

Заходи спрямовані проти «тіньового флоту», який перевозить нафту з Ірану та інших країн, що перебувають під міжнародними санкціями

Оператори терміналів у одному з ключових нафтових портів Китаю Циндао готують нові обмеження для «тіньового флоту». Вони торкнуться старих танкерів, що перевозять санкційну нафту з Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Згідно з обмеженнями, які наберуть чинності 1 листопада, кораблі, вік яких перевищує 30 років, отримуватимуть заборону на швартування. Це ж стосується і суден, які мають недійсні сертифікати чи змінили свої ідентифікатори Міжнародної морської організації.

Крім того, інші судна, які заходитимуть до порту, будуть оцінювати за ризиковим профілем. На нього впливатимуть вік корабля, а також страхування відповідальності за забруднення навколишнього середовища. Якщо танкер отримає низький бал, йому теж заборонять швартуватися. Якщо заявку судна буде відхилено, воно отримає річну заборону на швартування в цьому районі.

Заходи спрямовані проти суден, які перевозять санкційну нафту з Ірану та інших «чутливих постачальників». За даними аналітичної компанії Kpler, порт Циндао розглядається як великий хаб для іранської нафти, що надходить до Китаю. Обмеження проти «тіньового флоту» запроваджуються після того, як Сполучені Штати у серпні цього року запровадили санкції щодо нафтового оператора у порту Циндао. Причиною стало отримання ним іранської нафти, яку транспортувало підсанкційне судно.

Водночас Емма Лі, ринковий аналітик компанії Vortexa, повідомила, що вплив нових заходів на імпорт підсанкційної нафти до Китаю буде обмеженим. «Його роль в обробці танкерів з високим ступенем ризику відносно невелика в порівнянні з іншими портами Шаньдуна», – зазначила вона.

Порт Циндао втрачає частку ринку в імпорті нафти, яка знизилася з понад 40% у 2020 році до близько 20% у 2024 році. Причина полягає у розширенні причалів для великотоннажних нафтових суден сусідніми портами.

Нагадаємо, індійські урядовці передали адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що для того, аби Нью-Делі зміг зменшити обсяги імпорту російської нафти, Вашингтон повинен надати дозвіл на закупівлю сировини у підсанкційних країн – Ірану та Венесуели.

До слова, Туреччина, яка є найбільшим європейським покупцем палива з Москви, помітно скоротила імпорт російської нафти.

Теги: санкції Китай флот

