У вересні Україна запровадила п’ять пакетів санкцій проти осіб, які допомагають вести війну Росії

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо санкційної політики України. Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров та уповноважений президента з санкцій Владислав Власюк доповіли про результати роботи, зокрема нові санкційні кроки та синхронізацію з міжнародними партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

Лише у вересні Україна запровадила п’ять пакетів санкцій проти осіб, які допомагають російському військово-промисловому комплексу, «тіньовому флоту» та енергетичному сектору, пропагандистів, проросійських діячів у Молдові, а також тих, хто служить окупанту у тимчасово окупованому Криму. Було синхронізовано британські санкції в українській юрисдикції. Загалом під обмеження потрапили 166 фізичних та 127 юридичних осіб.

Цього місяця важливі санкційні кроки зробили також США, Велика Британія, Канада, Японія, Австралія та Нова Зеландія. Заблоковано фізичних та юридичних осіб, компанії, танкери тіньового флоту та інші ресурси, що допомагають Росії продовжувати агресію. У кожному пакеті враховані пропозиції України та вже запроваджені санкції, що демонструє ефективну міжнародну координацію. Очікується швидке ухвалення 19-го пакету санкцій Євросоюзу, а також продовжується робота з США щодо посилення санкційного тиску.

Зеленський доручив готувати продовження санкцій, термін яких спливає, та прискорити їх синхронізацію з партнерами, наголосивши на необхідності ефективного тиску та оперативного супроводу цього процесу Міністерством закордонних справ та іншими державними установами.

Нагадаємо, в інтервʼю «Главкому» уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк визнав, що процес конфіскації російських активів у країні стикається зі складнощами, але просувається вперед. За його словами, головним завданням є отримання рішення Вищого антикорупційного суду.