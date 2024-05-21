Лише третина росіян категорично проти застосування тортур над людьми – опитування

За останні п'ять років показник громадян РФ, які підтримують тортури зріс на 19%

Майже половина пересічних росіян вважають, що застосовувати тортури до підозрюваних «є нормальним», особливо у «виняткових випадках». Про це йдеться в результатах опитування Левада-центру.

47% росіян вважають, що у «виняткових випадках» до людей можна застосовувати тортури. Зокрема, йдеться про підозрюваних, які скоїли тяжкі насильницькі злочини. Це показник зріс майже на 19% за останні п'ять років, зазначають соціологи.

Категорично проти застосування будь-яких видів тортур над людьми виступають 35% росіян. У 2019 році так вважали 59% опитаних.

Загалом опитані росіяни, які підтримують застосування найвищої міри покарання – смертну кару, мотивують свою позицію тим, що за тяжкі злочини має бути «справедлива відплата», зокрема, вони вважають, що «суворе покарання сприятиме підтриманню порядку».

Нагадаємо, попри переможні реляції кремлівських пропагандистів і прагнення диктатора Володимира Путіна і його поплічників, воювати за батьківщину росіяни не хочуть. І «вставання з колін» за 10 років після анексії Криму аж ніяк не додало їм бажання захищати Росію зі зброєю в руках.

До слова, громадяни РФ все більше жалкують про те, що 24 лютого 2022 року армія за наказом президента Володимира Путіна вдертися в Україну. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологами RussianField, передає The Moscow Times.

Станом на лютий рекордні 38% громадян заявили, що скасували б рішення про початок «воєнної операції», якщо мали б таку можливість. У порівнянні з березнем 2022 року кількість таких людей збільшилася на 10 процентних пунктів.

Частка тих, хто все одно відправив би танки та полки в Україну, як і раніше, вище – 49%. Однак «партія війни» стискається: у березні 2022 року «не стали скасовувати» рішення Путіна 57%, під час мобілізації частка таких опустилася до 51%, а тепер впала нижче половини.