Дрони розвідки уразили російське оборонне підприємство у Тулі

«Базальт» у Тулі – це одне з головних оборонних підприємств у Росії

«Базальт» – головне оборонне підприємство в Росії зі створення та постачання озброєння й боєприпасів

Безпілотники української розвідки вразили російське оборонне підприємство у Тулі. Зокрема йдеться про завод «Базальт». Про це повідомляють джерела розвідки.

За даними джерел, в ніч на 16 травня дрони Головного управління розвідки Міноборони атакували виробничі потужності держпідприємства російського оборонного комплексу «Базальт» у Тулі.

При цьому російські пропагандистські ЗМІ зазначають, що у Тульській області цієї ночі працювала протиповітряна оборона. За словами окупантів, нібито було збито два дрони.

З відкритих джерел відомо, що «Базальт» у Тулі – це одне з головних оборонних підприємств у Росії зі створення та постачання озброєння і боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військового флоту.

Виробничі потужності знаходяться у Тулі, Москві, Костромській області та у Красноармійську Московської області.

Акціонерне товариство «Науково-виробниче об'єднання «Базальт» – головне оборонне підприємство в Росії зі створення та постачання озброєння й боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил та військово-морського флоту. Входить до складу держкорпорації «Ростех». Крім основного підрозділу в Москві, «Базальт» включає науково-виробничий підрозділ у Красноармійську Московської області, виробничі підрозділи в Тулі та Нерехті Костромської області.

Через війну Росії проти України це підприємство перебуває під санкціями ЄС, США та інших країн.

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