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Дрони розвідки уразили російське оборонне підприємство у Тулі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дрони розвідки уразили російське оборонне підприємство у Тулі
«Базальт» у Тулі – це одне з головних оборонних підприємств у Росії
фото з відкритих джерел

«Базальт» – головне оборонне підприємство в Росії зі створення та постачання озброєння й боєприпасів

Безпілотники української розвідки вразили російське оборонне підприємство у Тулі. Зокрема йдеться про завод «Базальт». Про це повідомляють джерела розвідки.

За даними джерел, в ніч на 16 травня дрони Головного управління розвідки Міноборони атакували виробничі потужності держпідприємства російського оборонного комплексу «Базальт» у Тулі.

При цьому російські пропагандистські ЗМІ зазначають, що у Тульській області цієї ночі працювала протиповітряна оборона. За словами окупантів, нібито було збито два дрони.

З відкритих джерел відомо, що «Базальт» у Тулі – це одне з головних оборонних підприємств у Росії зі створення та постачання озброєння і боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військового флоту.

Виробничі потужності знаходяться у Тулі, Москві, Костромській області та у Красноармійську Московської області.

Акціонерне товариство «Науково-виробниче об'єднання «Базальт» – головне оборонне підприємство в Росії зі створення та постачання озброєння й боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил та військово-морського флоту. Входить до складу держкорпорації «Ростех».

Крім основного підрозділу в Москві, «Базальт» включає науково-виробничий підрозділ у Красноармійську Московської області, виробничі підрозділи в Тулі та Нерехті Костромської області.

Через війну Росії проти України це підприємство перебуває під санкціями ЄС, США та інших країн.

Раніше повідомлялося, що дрони СБУ атакували нафтобазу та електропідстанцію росіян

Як повідомлялося, у ніч на 13 травня Липецьку область атакували безпілотники, після чого у Липецькій області спалахнула пожежа на електропідстанції.

Читайте також: Як українські дрони знищили нафтову галузь Росії 
Теги: росія розвідка дрон

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