Оплата за газ у рублях. «Газпром» виграв арбітраж у Стокгольмі

Gasum має заплатити €300 млн з відсотками

Арбітражний суд у Стокгольмі зобов'язав фінського газового оператора Gasum виплатити «Газпрому» €300 млн з відсотками. Про це повідомляє польське видання Energia.rp.pl, уточнюючи при цьому, що фіни були покарані за відмову платити в рублях, тому тепер «Газпром» подасть до суду на інших своїх клієнтів в ЄС, які також відмовилися платити.

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Шведський арбітраж визнав правовірним указ президента країни-агресора Володимира Путіна про переведення платежів за газ в рублі. Суд зобов'язав фінську компанію Gasum виплатити борг «Газпром експорт» у розмірі понад €300 млн за постачання газу у зв'язку з невиконанням зобов'язання «бери або плати». Суд також постановив виплатити відсотки за прострочення платежу.

Тож трибунал підтвердив правомірність призупинення поставок природного газу у разі несплати покупцем у рублях відповідно до указу президента РФ від 31 березня 2022 року. Арбітраж також постановив, що сторони зобов'язані продовжити переговори щодо угоди про врегулювання подальших поставок газу.

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Як пише видання, після цього вердикту «Газпром», скоріш за все, подасть до суду на інших клієнтів з ЄС, які також відмовилися платити в рублях. Своєю чергою, і Gasum, і інші компанії заявили, що подадуть до суду на «Газпром» за припинення поставок, попри чинні контракти.

Gasum повідомила, що арбітражний суд у Фінляндії дозволив компанії не платити в рублях за контрактом з «Газпром експортом»

Нагадаємо, 21 травня 2022 року «Газпром» призупинив експорт газу до Фінляндії, оскільки Гельсінкі відмовився виконати вимогу Росії про оплату газу в рублях. Фіни, як і інші країни, включаючи Польщу, розцінили таку вимогу як порушення контрактів, які передбачають оплату в доларах або євро. Російські рублі в контрактах не згадуються.

Нагадаємо, Туреччина почала платити рублями за частину російського газу.

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Як відомо, 7 березня Росія внесла до списку «недружніх країн» 50 держав. До нього, зокрема, входять усі країни Євросоюзу, США, Україна, Велика Британія, Канада, Австралія, Норвегія, Японія, Швейцарія та ін.

Нагадаємо, 23 березня президент Росії Володимир Путін вирішив перевести оплати за постачання російського газу в «недружні країни» на російські рублі.

На Заході відреагували на цю ідею різко негативно. Євросоюз і Велика сімка відмовилися платити за газ в рублях.