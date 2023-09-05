Низка московських аеропортів призупинила роботу

План «Килим» запроваджується у випадках, коли у небі фіксують невідомі чи небезпечні об’єкти

У Москві затримано понад десять авіарейсів

У ніч на 5 вересня в Росії знову призупинено роботу низки аеропортів. Офіційні причини поки не повідомляються. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що зачинено аеропорти «Внуково», «Домодєдово» та «Шереметьєво». Затримано рейси на виліт та на приліт.

Згідно з ресурсом Flightradar24, у повітряному просторі над цими районами зараз немає жодного літака.

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За даними на 3:41, у «Внуково» затримано вісім рейсів. У «Домодєдово» затримуються чотири рейси і один скасовано, у «Шереметьєво» затримано два рейси. За інформацією місцевих Telegram-каналів, у Москві вчергове запроваджено план «Килим».

Як повідомлялося, 1 вересня у московських аеропортах «Внуково» та «Домодєдово» було оголошено план «Килим». Усього було затримано 38 рейсів, 23 рейси скасували. План «Килим» вводиться при виявленні в небі невідомих і небажаних літаючих об'єктів. Після його оголошення в небі може перебувати лише військова та пошуково-рятувальна авіація

Згодом стала відома причина затримки роботи московських аеропортів. Російська влада заявила про політ безпілотника над Московю.