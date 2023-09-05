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Низка московських аеропортів призупинила роботу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Низка московських аеропортів призупинила роботу
План «Килим» запроваджується у випадках, коли у небі фіксують невідомі чи небезпечні об’єкти
фото з відкритих джерел

У Москві затримано понад десять авіарейсів

У ніч на 5 вересня в Росії знову призупинено роботу низки аеропортів. Офіційні причини поки не повідомляються. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що зачинено аеропорти «Внуково», «Домодєдово» та «Шереметьєво». Затримано рейси на виліт та на приліт.

Згідно з ресурсом Flightradar24, у повітряному просторі над цими районами зараз немає жодного літака.

За даними на 3:41, у «Внуково» затримано вісім рейсів. У «Домодєдово» затримуються чотири рейси і один скасовано, у «Шереметьєво» затримано два рейси. За інформацією місцевих Telegram-каналів, у Москві вчергове запроваджено план «Килим».

Як повідомлялося, 1 вересня у московських аеропортах «Внуково» та «Домодєдово» було оголошено план «Килим». Усього було затримано 38 рейсів, 23 рейси скасували. План «Килим» вводиться при виявленні в небі невідомих і небажаних літаючих об'єктів. Після його оголошення в небі може перебувати лише військова та пошуково-рятувальна авіація

Згодом стала відома причина затримки роботи московських аеропортів. Російська влада заявила про політ безпілотника над Московю.

Теги: росія літак Москва

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