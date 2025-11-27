Миру не буде: Путін відмовився підписувати будь-що з чинною владою в Україні

Диктатор стверджує, що Росія нібито готова укласти мирну угоду, однак це «юридично неможливо»

Очільник РФ Володимир Путін заявив, що підписувати угоду про завершення війни з чинною українською владою «безглуздо». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію глави Кремля.

За словами диктатора, Росія готова укласти мирну угоду, але зараз це «юридично неможливо», оскільки важлива «міжнародна легітимність рішень». «[Українська влада] допустила принципову стратегічну помилку, побоявшись провести президентські вибори. Президент України втратив свій легітимний статус. Росія теж перебуває у стані війни, але вибори ми провели», – заявив Путін.

Кремлівський лідер також сказав, що визнання суверенітету Росії над тимчасово окупованими Кримом і Донбасом має бути предметом переговорів з американською стороною – і це є «одним з ключових моментів».«Війська України підуть з окупованих ними територій – ось тоді і припиняться бойові дії. Не підуть – ми доб'ємося цього збройним шляхом», – каже диктатор.

Варто зазначити, що Путін не вперше робить заяви про нібито нелегітимність української влади, однак міжнародні лідери вважають Володимира Зеленським чинним президентом України.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за постанову №13041 про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації. Постанову підтримали 268 парламентарів. Вона, зокрема, підтверджує підтримку демократії в країні та легітимність президента України Володимира Зеленського.

Рада наголосила, що саме російський диктатор Володимир Путін несе відповідальність за неможливість проведення виборів у країні. Парламент констатує, що введений в умовах повномасштабного вторгнення РФ воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією України. Разом з тим, український народ єдиний у тому, що такі вибори мають відбутися після завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський обраний на вільних, прозорих, демократичних виборах. Його мандат не ставиться під сумнів народом України та Верховною Радою. Також український лідер повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента.