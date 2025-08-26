Індія скорочує імпорт російської нафти – Bloomberg

Індія не планує розривати відносини з Росією, попри скорочення закупівель нафти

Нафтопереробні заводи в Індії, які є одними з найбільших покупців російської нафти, планують скоротити свої закупівлі в найближчі тижні. Це є невеликою поступкою менш ніж за добу до підвищення мит США і сигналом про те, що країна не планує розривати відносини з Москвою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Державні та приватні переробники, включаючи важковаговика Reliance Industries Ltd., як очікується, куплять від 1,4 до 1,6 мільйона барелів на день для завантаження в жовтні. Для порівняння: у першому півріччі середній обсяг закупівель становив 1,8 мільйона барелів на день.

Адміністрація Трампа, прагнучи зменшити торговельний дефіцит з Індією, посилила тиск на енергетичну торгівлю країни з Росією. Це включає подвоєння мит США, яке має набути чинності в середу.

Обсяги можуть змінитися, якщо Індія укладе торговельну угоду з Трампом, а США послаблять тиск на країну щодо фінансування війни Росії з Україною, заявили джерела.

Нагадаємо, 6 серпня американський лідер підписав указ, який запроваджує додаткове 25% мито на імпорт товарів з Індії через закупівлі російської нафти. Мито набирає чинності через 21 день після підписання, та застосовується до товарів, ввезених або знятих зі складу після цього часу, за винятком вантажів, що вже були в дорозі – до 17 вересня 2025 року.

Міністерство закордонних справ Індії назвало мита Трампа несправедливими та нерозумними. В Нью-Делі пообіцяли, що почнуть «всі необхідні дії» для захисту своїх національних інтересів.

Згодом державні нафтопереробні компанії Індії тимчасово припинили закупівлю російської нафти через мита, які запровадив президент США Дональд Трамп. Так Indian Oil Corp та Bharat Petroleum придбали щонайменше 22 млн барелів неросійської сирої нафти з поставкою у вересні та жовтні.