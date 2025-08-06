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Моді вперше за сім років поїде до Китаю через загострення у відносинах зі США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Моді вперше за сім років поїде до Китаю через загострення у відносинах зі США
Китай є другим за величиною торговельним партнером Індії
фото з відкритих джерел

Індійський премʼєр поїде саміт Шанхайської організації співробітництва

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді наприкінці серпня вперше за понад сім років відвідає Китай. Візит відбудеться на тлі зростання напруженості у відносинах зі США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Моді відправиться на саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який розпочнеться 31 серпня. Цей візит стане його першою поїздкою в Китай з 2018 року.

Індія і Китай мають спільний кордон у 3800 км, більша частина якого нечітко демаркована, і в 1962 році між країнами відбулася коротка, але кровопролитна війна. Починаючи з 1990-х років, відносини між країнами покращилися після низки домовленостей, і зараз Китай є другим за величиною торговельним партнером Індії.

Інцидент у 2020 році, коли 20 солдатів Індії і чотири китайських військових загинули в сутичці під час прикордонного зіткнення, підштовхнув обидві армії до укріплення позицій і розгортання великої кількості сил і техніки. Кілька раундів військових і дипломатичних переговорів допомогли послабити напруженість між двома арміями, але Нью-Делі описує ситуацію на кордоні як нестабільну і небезпечну.

Дві країни не згодні з точним місцем розташування «лінії фактичного розмежування» і регулярно звинувачують одна одну в порушенні кордонів або прагненні розширити свою територію. Переговори Моді та Сі Цзіньпіна у кулуарах саміту БРІКС призвели до покращення відносин: напруга між країнами повільно спадає.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою. Водночас Індія звинуватила Європу і Сполучені Штати в торгівлі з Російською Федерацією. Згодом стало відомо, що американський лідер підписав указ, який запроваджує додаткове 25% мито на імпорт товарів з Індії.

Як повідомлялося, попри погрози санкцій з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, Індія продовжить імпорт російської сирої нафти. Минулого тижня Трамп попередив про можливі додаткові тарифи на індійський імпорт, якщо Нью-Делі не припинить купувати російську нафту. Проте джерела видання в Індії підтвердили, що офіційних вказівок скорочувати постачання не надходило, а політика щодо Росії не змінилася.

До слова, заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у сприянні фінансуванню війни Росії проти України через активні закупівлі російської нафти. Зазначається, що його заява стала однією з найжорсткіших щодо Індії серед усіх заяв з боку американської адміністрації.

Раніше провідна нафтова компанія Індії Indian Oil Corporation (IOC) придбала 7 млн барелів нафти зі США, Канади та Близького Сходу через тендер.

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Теги: Китай Індія

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