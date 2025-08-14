Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Чому ціни на нафту можуть впасти наступного року: аналіз IEA

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Чому ціни на нафту можуть впасти наступного року: аналіз IEA
Надлишок нафти поб'є рекорди 2020 року
фото із відкритих джерел

 Міжнародне енергетичне агентство попереджає про рекордний надлишок пропозиції нафти

Світові нафтові ринки можуть зіткнутися з безпрецедентним надлишком пропозиції у 2026 році. Про це йдеться у свіжому звіті Міжнародного енергетичного агентства (IEA). Агентство прогнозує накопичення запасів, яке за темпами перевищить навіть показники пандемійного 2020 року. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

«Причинами цього є уповільнення зростання попиту та значне збільшення обсягів видобутку», – йдеться у статті.

За даними IEA, запаси нафти збільшуватимуться на 2,96 мільйона барелів на добу. Це відбувається на тлі значного зростання видобутку та уповільнення темпів споживання. «Зростання світового попиту на нафту цього та наступного року буде вдвічі повільнішим, ніж у 2023 році», – зазначається у звіті.

Водночас видобуток продовжує зростати, зокрема завдяки країнам ОПЕК+ та їхньому рішенню скасувати обмеження. Прогноз щодо видобутку для країн, що не входять до ОПЕК+, також був підвищений, головним чином завдяки США, Гаяні, Канаді та Бразилії.

Ситуація вже починає відображатися на ринкових показниках. У червні світові запаси нафти досягли 46-місячного максимуму. Хоча літній сезон і попит на пальне дещо підтримують ринок, IEA попереджає, що для досягнення рівноваги «щось має змінитися».

Прогнозується, що зростання споживання нафти у 2025 році становитиме всього 680 тис. барелів на добу, що є найнижчим показником з 2019 року. У 2026 році цей показник трохи зросте до 700 тис. барелів на добу.

Агентство також зазначає, що зростання попиту на нафту, ймовірно, зупиниться до кінця десятиліття через глобальний перехід на електромобілі та інші альтернативні джерела енергії.

Нагадаємо, у вівторок, 12 серпня, ціни на нафту підвищились після того, як США та Китай продовжили паузу в торговому перемир'ї. 

Читайте також:

Теги: нафта Китай ринок обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для України важлива насамперед американська зброя, для Росії – важливо утримати Трампа від більших санкцій
Що треба, аби Росії всерйоз заговорила про мир
26 липня, 19:30
Велика сонячна електростанція
Австралія запускає нового конкурента китайським сонячним панелям
12 серпня, 21:45
Пекіну вдалось уникнути значного економічного падіння завдяки торговельному перемирʼю зі Штатами
Як мита Трампа вплинули на економіку головного суперника США: дані Reuters
15 липня, 11:09
Вартість переглядатиметься на основі середньої ціни на нафту кожні шість місяців
ЄС погодився знизити цінову стелю на російську нафту на 15% – Reuters
14 липня, 08:32
Виборці-республіканці виявляють обмежену підтримку дій президента щодо Китаю
Тарифи проти Китаю. Трамп отримав «червоні прапорці» від виборців
14 липня, 08:47
Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 197-1 Кримінального кодексу України – самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво
Директор столичної фірми самовільно зайняв землю громади під бізнес
23 липня, 18:47
У заяві після засідання ОПЕК+ назвала здорову економіку та низькі запаси основними причинами свого рішення
ОПЕК+ збільшить видобуток нафти: у чому причина
4 серпня, 03:59
Селище знаходиться неподалік Гранади, і відоме своєю мінеральною водою
Мешканцям мальовничого селища в Іспанії заборонено помирати
1 серпня, 02:05
Мілина Скарборо є основним джерелом напруженості у стратегічно важливому Південнокитайському морі
Китай заявив про «відбиття» есмінця США у спірних територіальних водах
Вчора, 10:32

Економіка

Чому ціни на нафту можуть впасти наступного року: аналіз IEA
Чому ціни на нафту можуть впасти наступного року: аналіз IEA
Bitcoin встановив новий історичний рекорд
Bitcoin встановив новий історичний рекорд
Румуни скаржаться на рекордне зростання цін: «Оплачуємо рахунки й намагаємося вижити»
Румуни скаржаться на рекордне зростання цін: «Оплачуємо рахунки й намагаємося вижити»
ЄС хоче завадити вирубці лісів: європейців чекає стрибок цін на продукти
ЄС хоче завадити вирубці лісів: європейців чекає стрибок цін на продукти
Норвегія припинила інвестиції в ізраїльські компанії
Норвегія припинила інвестиції в ізраїльські компанії
Торгове перемир'я США й Китаю. Як відреагували світові ціни на нафту
Торгове перемир'я США й Китаю. Як відреагували світові ціни на нафту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
21K
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
8103
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук
2638
МЗС Росії зробило заяву про територіальні вимоги
2021
Суми: політичний скандал під звуки вибухів. Інтерв’ю зі звільненим першим заступником міського голови

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua