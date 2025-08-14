Чому ціни на нафту можуть впасти наступного року: аналіз IEA

Міжнародне енергетичне агентство попереджає про рекордний надлишок пропозиції нафти

Світові нафтові ринки можуть зіткнутися з безпрецедентним надлишком пропозиції у 2026 році. Про це йдеться у свіжому звіті Міжнародного енергетичного агентства (IEA). Агентство прогнозує накопичення запасів, яке за темпами перевищить навіть показники пандемійного 2020 року. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

«Причинами цього є уповільнення зростання попиту та значне збільшення обсягів видобутку», – йдеться у статті.

За даними IEA, запаси нафти збільшуватимуться на 2,96 мільйона барелів на добу. Це відбувається на тлі значного зростання видобутку та уповільнення темпів споживання. «Зростання світового попиту на нафту цього та наступного року буде вдвічі повільнішим, ніж у 2023 році», – зазначається у звіті.

Водночас видобуток продовжує зростати, зокрема завдяки країнам ОПЕК+ та їхньому рішенню скасувати обмеження. Прогноз щодо видобутку для країн, що не входять до ОПЕК+, також був підвищений, головним чином завдяки США, Гаяні, Канаді та Бразилії.

Ситуація вже починає відображатися на ринкових показниках. У червні світові запаси нафти досягли 46-місячного максимуму. Хоча літній сезон і попит на пальне дещо підтримують ринок, IEA попереджає, що для досягнення рівноваги «щось має змінитися».

Прогнозується, що зростання споживання нафти у 2025 році становитиме всього 680 тис. барелів на добу, що є найнижчим показником з 2019 року. У 2026 році цей показник трохи зросте до 700 тис. барелів на добу.

Агентство також зазначає, що зростання попиту на нафту, ймовірно, зупиниться до кінця десятиліття через глобальний перехід на електромобілі та інші альтернативні джерела енергії.

Нагадаємо, у вівторок, 12 серпня, ціни на нафту підвищились після того, як США та Китай продовжили паузу в торговому перемир'ї.