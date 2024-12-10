Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кабмін призначив нового очільника Державного космічного агентства

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін призначив нового очільника Державного космічного агентства
фото: Уніан

Раніше обов'язки голови Державного космічного агентства України виконував Володимир Бень

Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державного космічного агентства України на Володимира Міхеєва. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Крім того, було звільнено Володимира Беня з посади першого заступника голови Державного космічного агентства України. Як відомо, Бень був виконуючим обов'язки голови Державного космічного агентства України з 20 грудня 2022 року. Його попередником був Тафтай Володимир Володимирович, який очолював відомство з 1 березня 2021 року до 20 грудня 2022 року.

Державне космічне агентство України (ДКАУ) – спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади України, який забезпечує реалізацію державної політики в галузі космічної діяльності та несе відповідальність за стан розвитку галузі. До 9 грудня 2010 року мало назву «Національне космічне агентство України» (НКАУ).

Нагадаємо, у п'ятницю, 6 грудня, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін анонсував призначення нового голови Державного космічного агентства України. Тоді чинник керівник Володимир Бень вже написав заяву на звільнення.

До слова, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що висуне кандидатуру мільярдера та космічного туриста Джареда Айзекмана на посаду адміністратора Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

Читайте також:

Теги: Кабмін уряд кадрові зміни космос Державне космічне агентство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд виділив кошти, аби допомогти дітям з малозабезпечених сімей
У грудні уряд виплачуватиме деяким українцям 6,5 тис. грн
26 листопада, 15:12
Кирило Буданов став главою Головного управління розвідки в серпні 2020 року
Буданов прокоментував свої відносини з Офісом президента
29 листопада, 12:03
Уряд Барньє став найменш довготривалим з часів заснування Пʼятої Республіки у 1958 році, проіснувавши менше трьох місяців
Парламент Франції виніс вотум недовіри уряду
4 грудня, 21:53
Олександр Слобожан розповів щодо обмежень пересування для народних депутатів за кордон
Чи треба випускати місцевих депутатів за кордон? Асоціація, яку очолює Кличко, розкритикувала уряд
17 листопада, 12:00
Фракція «Слуга народу» під час голосувань забезпечує понад 85% голосів «за»
Резніков, Шкарлет, Аваков. Чиї відставки парламентарі підтримували найбільше
20 листопада, 13:12
Південнокорейські військовослужбовці, що були залучені до забезпечення режиму воєнного стану, повернулися до місць постійної дислокації
У Південній Кореї скасовано воєнний стан
3 грудня, 22:59
Макрон напружено шукає очільника уряду
Стали відомі імена кандидатів на посаду прем’єр-міністра Франції
5 грудня, 16:37
Силовики затримали й обшукали українця на восьмий день антиурядових протестів у Грузії
У Тбілісі під час протестів затримано українця
5 грудня, 22:18
Зеленський наголосив, що від якості підготовки воїнів залежить результативність на полі бою, а також збереження життя
Перезавантаження системи підготовки військових: президент провів Ставку
Вчора, 20:19

Політика

Кабмін призначив нового очільника Державного космічного агентства
Кабмін призначив нового очільника Державного космічного агентства
РФ може виготовляти 25 «Орєшніків» на місяць? Центр протидії дезінформації відреагував
РФ може виготовляти 25 «Орєшніків» на місяць? Центр протидії дезінформації відреагував
Україна готує зустріч ключових європейських союзників
Україна готує зустріч ключових європейських союзників
Зеленський відреагував на заклики про призов 18-річних
Зеленський відреагував на заклики про призов 18-річних
Законопроєкт про ліквідацію МСЕК. Нардепка пояснила, які є підводні камені
Законопроєкт про ліквідацію МСЕК. Нардепка пояснила, які є підводні камені
Кабмін позбавив почесних грамот уряду двох чиновників часів Януковича
Кабмін позбавив почесних грамот уряду двох чиновників часів Януковича

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада
119K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 грудня: ситуація на фронті
62K
Сирійська опозиція ухвалила важливе рішення щодо жінок
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 грудня 2024
13K
Поближче до Путіна. Яке майно Асад має у Москві
9269
«Грузинська мрія» планує позбавити Саломе Зурабішвілі держохорони

Новини

Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 10 грудня
Сьогодні, 06:00
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Вчора, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 грудня, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
7 грудня, 18:44

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua