В Україні у вересні подорожчали курячі яйця
Супермаркети показали, як змінилася вартість курячих яєць
Портал Мінфін оприлюднив дані про зміну цін на курячі яйця та сало у вересні. Українці уважно стежать за вартістю продуктів, особливо тих, які є базовими в раціоні, таких як яйця та сало.
Яйця
- Курячі яйця «Квочка» подорожчали з 40,81 грн до 41,85 грн за десяток.
- Яйця «Ясенсвіт» також додали у ціні з 38,14 грн до 39,56 грн за десяток.
- За 30 штук яєць «Ясенсвіт» доведеться заплатити 122,20 грн.
На жаль, ціни на яйця продовжують зростати, що може вплинути на сімейний бюджет українців. Натомість ціна на сало залишається стабільною, що є позитивною новиною для любителів цього продукту.
А ось цінник на сало не змінився – ви можете придбати його за 234,00 грн/кг. При цьому найдешевше воно продається в «МегаМаркеті» – 189,00 грн/кг, а в «Новус» – 279,00 грн/кг.
Нагадаємо, в Україні третій тиждень поспіль дорожчають помідори.
До слова, українські цукровики відвантажували товар через Чорноморський та Одеський порти та постачали до Туреччини, Азербайджану, інших країн Азії й Африки. Через вторгнення Росії в Україну покупцями українського цукру зараз є тільки країни Євросоюзу, і там продукт має попит.
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