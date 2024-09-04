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В Україні у вересні подорожчали курячі яйця

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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В Україні у вересні подорожчали курячі яйця
Зокрема, курячі яйця Квочка подорожчали з 40,81 грн до 41,85 грн за десяток
фото з відкритих джерел

Супермаркети показали, як змінилася вартість курячих яєць 

Портал Мінфін оприлюднив дані про зміну цін на курячі яйця та сало у вересні. Українці уважно стежать за вартістю продуктів, особливо тих, які є базовими в раціоні, таких як яйця та сало.

Яйця

  • Курячі яйця «Квочка» подорожчали з 40,81 грн до 41,85 грн за десяток.
  • Яйця «Ясенсвіт» також додали у ціні з 38,14 грн до 39,56 грн за десяток.
  • За 30 штук яєць «Ясенсвіт» доведеться заплатити 122,20 грн.

На жаль, ціни на яйця продовжують зростати, що може вплинути на сімейний бюджет українців. Натомість ціна на сало залишається стабільною, що є позитивною новиною для любителів цього продукту.

А ось цінник на сало не змінився – ви можете придбати його за 234,00 грн/кг. При цьому найдешевше воно продається в «МегаМаркеті»  – 189,00 грн/кг, а в «Новус» – 279,00 грн/кг.

Нагадаємо, в Україні третій тиждень поспіль дорожчають помідори.

До слова, українські цукровики відвантажували товар через Чорноморський та Одеський порти та постачали до Туреччини, Азербайджану, інших країн Азії й Африки. Через вторгнення Росії в Україну покупцями українського цукру зараз є тільки країни Євросоюзу, і там продукт має попит.

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Теги: економіка ціни

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