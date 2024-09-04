В Україні у вересні подорожчали курячі яйця

Супермаркети показали, як змінилася вартість курячих яєць

Портал Мінфін оприлюднив дані про зміну цін на курячі яйця та сало у вересні. Українці уважно стежать за вартістю продуктів, особливо тих, які є базовими в раціоні, таких як яйця та сало.

Яйця

Курячі яйця «Квочка» подорожчали з 40,81 грн до 41,85 грн за десяток.

Яйця «Ясенсвіт» також додали у ціні з 38,14 грн до 39,56 грн за десяток.

За 30 штук яєць «Ясенсвіт» доведеться заплатити 122,20 грн.

На жаль, ціни на яйця продовжують зростати, що може вплинути на сімейний бюджет українців. Натомість ціна на сало залишається стабільною, що є позитивною новиною для любителів цього продукту.

А ось цінник на сало не змінився – ви можете придбати його за 234,00 грн/кг. При цьому найдешевше воно продається в «МегаМаркеті» – 189,00 грн/кг, а в «Новус» – 279,00 грн/кг.

Нагадаємо, в Україні третій тиждень поспіль дорожчають помідори.

До слова, українські цукровики відвантажували товар через Чорноморський та Одеський порти та постачали до Туреччини, Азербайджану, інших країн Азії й Африки. Через вторгнення Росії в Україну покупцями українського цукру зараз є тільки країни Євросоюзу, і там продукт має попит.