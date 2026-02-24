Головна Світ Політика
Словаччина звинуватила Україну в блокуванні ремонту нафтогону «Дружба»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Словаччина скаржиться на Україну через неможливість обстежити пошкоджений нафтопровід «Дружба»
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар стверджує, що Україна нібито не дозволяє словацьким фахівцям відвідати місце удару по нафтопроводу, аби спільно розібратися у «ситуації»

Влада Словаччини заявила, що українська сторона не надає доступу європейським фахівцям до місця пошкодження нафтопроводу «Дружба». Про це, зокрема, заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар під час закритого засідання Ради ЄС із закордонних справ, інформує «Главком».

Бланар на засіданні заявив, що словацька сторона буцімто досі не отримала відповідної інформації про масштаби пошкодження російськими військами нафтопроводу «Дружба» та про можливості відновлення постачання нафти.

«Підхід української сторони для нас незрозумілий. Вона не спілкується з нами й не надає нам відповідної інформації, попри те, що ми просили дозволити нашим представникам відвідати місце пошкодження. У цій справі ми також попросили комісара Дана Йоргенсена надіслати на місце інспекційну групу, щоб оцінити, чи є пошкодження такого масштабу, що постачання нафти не може продовжуватися», – сказав він.

Словацька влада стверджує, що відсутність доступу до пошкодженої ділянки затягує ремонт і створює загрозу паливної кризи в регіоні. 

Також Бланар наголосив, що Словаччина «завжди була і залишається зацікавленою у конструктивному діалозі з українською стороною».

«Я твердо вірю, що українська сторона використає час для переговорів і що нам не доведеться вживати подальших взаємних заходів», – додав він.

Нагадаємо, Словаччина припинила екстрені поставки світла до України. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав національного оператора енергомереж розглянути можливість тимчасового припинення аварійного експорту електроенергії до України у разі, якщо транспортування нафти трубопроводом «Дружба» не буде відновлено.

За словами Фіцо, за січень 2026 року таких аварійних поставок, необхідних для стабілізації української енергетичної мережі, було у два рази більше, ніж за весь 2025 рік. Прем’єр додав, що обмеження діятиме лише до моменту відновлення транзиту нафти до Словаччини.

нафтопродукти Словаччина Україна нафта

