Біля Ормузької протоки скупчилися близько тисячі суден
Ормузька протока є одним із ключових енергетичних маршрутів світу
Судноплавство в Ормузькій протоці різко скоротилося після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Біля ключового морського маршруту, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном, скупчилися близько тисячі торгових суден. Про це повідомляє BBC, пише «Главком».
За словами керівника напряму судноплавства та авіації LMA Ніла Робертса, приблизно половина суден із цієї кількості – танкери, що перевозять нафту та скраплений газ.
«Більшість суден стоять на якорі передусім через зрозумілі побоювання судновласників та операторів за безпеку суден і команд», – пояснив Робертс.
За його даними, з неділі через Ормузьку протоку змогли пройти лише близько 40 суден.
Водночас аналітична компанія Kpler повідомляє, що щільність руху через протоку після початку військових дій впала приблизно на 90%.
До слова, в інтерв'ю «Главкому» експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар заявив, що ескалація на Близькому Сході навряд чи призведе до повної зупинки постачання нафти через Ормузьку протоку. Навіть у разі атак на танкери транспортування може тимчасово пригальмувати, але повністю не припиниться.
Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп після погроз з боку Ірану заявив, що американські військово-морські сили за потреби почнуть супроводжувати танкери, які проходять через Ормузьку протоку, яка є ключовим «вузьким місцем» світової енергетики.
Раніше високопосадовець Корпусу вартових Ісламської революції заявив, що Ормузька протока «закрита», а Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти цим маршрутом.
Коментарі — 0