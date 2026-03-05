Головна Світ Політика
Біля Ормузької протоки скупчилися близько тисячі суден

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Біля Ормузької протоки скупчилися близько тисячі суден
За менш ніж тиждень через Ормузьку протоку змогли пройти лише близько 40 суден
фото: Reuters

Ормузька протока є одним із ключових енергетичних маршрутів світу

Судноплавство в Ормузькій протоці різко скоротилося після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Біля ключового морського маршруту, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном, скупчилися близько тисячі торгових суден. Про це повідомляє BBC, пише «Главком».

За словами керівника напряму судноплавства та авіації LMA Ніла Робертса, приблизно половина суден із цієї кількості – танкери, що перевозять нафту та скраплений газ.

«Більшість суден стоять на якорі передусім через зрозумілі побоювання судновласників та операторів за безпеку суден і команд», – пояснив Робертс.

За його даними, з неділі через Ормузьку протоку змогли пройти лише близько 40 суден.

Водночас аналітична компанія Kpler повідомляє, що щільність руху через протоку після початку військових дій впала приблизно на 90%.

Ормузька протока розташована між Оманом та Іраном і з’єднує Перську затоку з Оманською затокою та Аравійським морем. У найвужчому місці її ширина становить 33 км, а судноплавний коридор у кожному напрямку лише близько 3 км. Через протоку проходить близько 20% світового добового споживання нафти.

До слова, в інтерв'ю «Главкому» експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар заявив, що ескалація на Близькому Сході навряд чи призведе до повної зупинки постачання нафти через Ормузьку протоку. Навіть у разі атак на танкери транспортування може тимчасово пригальмувати, але повністю не припиниться.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп після погроз з боку Ірану заявив, що американські військово-морські сили за потреби почнуть супроводжувати танкери, які проходять через Ормузьку протоку, яка є ключовим «вузьким місцем» світової енергетики.

Раніше високопосадовець Корпусу вартових Ісламської революції заявив, що Ормузька протока «закрита», а Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти цим маршрутом.

