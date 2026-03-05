Біля Ормузької протоки скупчилися близько тисячі суден

За менш ніж тиждень через Ормузьку протоку змогли пройти лише близько 40 суден

Ормузька протока є одним із ключових енергетичних маршрутів світу

Судноплавство в Ормузькій протоці різко скоротилося після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Біля ключового морського маршруту, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном, скупчилися близько тисячі торгових суден. Про це повідомляє BBC, пише «Главком».

За словами керівника напряму судноплавства та авіації LMA Ніла Робертса, приблизно половина суден із цієї кількості – танкери, що перевозять нафту та скраплений газ.

«Більшість суден стоять на якорі передусім через зрозумілі побоювання судновласників та операторів за безпеку суден і команд», – пояснив Робертс.

За його даними, з неділі через Ормузьку протоку змогли пройти лише близько 40 суден.

Водночас аналітична компанія Kpler повідомляє, що щільність руху через протоку після початку військових дій впала приблизно на 90%.

Ормузька протока розташована між Оманом та Іраном і з’єднує Перську затоку з Оманською затокою та Аравійським морем. У найвужчому місці її ширина становить 33 км, а судноплавний коридор у кожному напрямку лише близько 3 км. Через протоку проходить близько 20% світового добового споживання нафти.

До слова, в інтерв'ю «Главкому» експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар заявив, що ескалація на Близькому Сході навряд чи призведе до повної зупинки постачання нафти через Ормузьку протоку. Навіть у разі атак на танкери транспортування може тимчасово пригальмувати, але повністю не припиниться.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп після погроз з боку Ірану заявив, що американські військово-морські сили за потреби почнуть супроводжувати танкери, які проходять через Ормузьку протоку, яка є ключовим «вузьким місцем» світової енергетики.

Раніше високопосадовець Корпусу вартових Ісламської революції заявив, що Ормузька протока «закрита», а Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти цим маршрутом.