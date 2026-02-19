Головна Світ Політика
ЄС заперечив встановлення дедлайну Україні для ремонту нафтопроводу «Дружба»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
ЄС заперечив встановлення дедлайну Україні для ремонту нафтопроводу «Дружба»
Інфраструктура нафтопроводу «Дружба» постраждала під час останнього цілеспрямованого російського удару 27 січня
фото: російські ЗМІ (ілюстративне)

Речниця Єврокомісії: «Ми не штовхаємо, не тиснемо і не визначаємо для України жодних дедлайнів»

Європейський Союз не висував Україні вимог чи дедлайнів для ремонту нафтопроводу «Дружба». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спікерку Єврокомісії Анну-Кайсу Ітконнен.

Речниця зазначила, що Єврокомісія перебуває в контакті з владою України, Словаччини та Угорщини, щоб отримати ясність у питанні термінів ремонту нафтопроводу. «Ми не штовхаємо, не тиснемо і не визначаємо для України жодних дедлайнів», – сказала Ітконнен.

Ітконнен наголосила, що Росія стратегічно і систематично знищувала українську енергетичну інфраструктуру. Водночас Україна за допомогою від Євросоюзу докладає надзвичайних зусиль для того, щоб забезпечити лікарні та будинки теплом, а також дати можливість промисловості продовжувати роботу.

Раніше Sky News писав, що Європейська комісія заявила про те, що хоче отримати від України графік ремонту нафтопроводу «Дружба», який транспортує російську нафту до Європи, після того, як він був пошкоджений на початку цього року.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Україну в затримці відновлення роботи нафтопроводу, щоб чинити тиск на Угорщину з метою змусити її відмовитися від протидії вступу країни до ЄС. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що, на його думку, Україна не відновила транзит нафти з політичних міркувань.

Обидві країни звернулися до Хорватії за допомогою в постачанні російської нафти через побоювання негайного дефіциту палива. Однак міністр економіки Хорватії Анте Сусняр заявив, що цього не відбудеться.

Читайте також:

Теги: нафта Європейський Союз Єврокомісія

ЄС заперечив встановлення дедлайну Україні для ремонту нафтопроводу «Дружба»
ЄС заперечив встановлення дедлайну Україні для ремонту нафтопроводу «Дружба»
