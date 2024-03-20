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Росія звела військовий порт на окупованій частині Грузії для атак по Україні (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія звела військовий порт на окупованій частині Грузії для атак по Україні (відео)
На опублікованих кадрах видно кілька забудов, в яких, як припускає телеканал, житимуть російські окупанти
фото скріншот відео

Порт невдовзі зможе приймати військові кораблі, будівельні роботи там тривають безперервно

На окупованій Росією території Грузії в абхазькому місті Очамчира з’явився військовий порт росіян. Про це повідомляє телеканал Pirveli. 

За даними журналістів, порт невдовзі зможе приймати військові кораблі, будівельні роботи там тривають безперервно. На опублікованих кадрах видно кілька забудов, в яких, як припускає телеканал, житимуть російські окупанти.

Зазначається, що Росія вже декілька місяців тому оголосила про своєчасного завершення будівництва порту.

«З 2023 року сепаратистський режим почав заявляти про те, що у 2024 році, або цього року має буде відкритий і введений в експлуатацію порт в Очамчирі, але вже як військовий порт, який прийматиме російські військові кораблі. Росіяни працюють, по всьому периметру рухається будівельна техніка, іде досить активний процес підготовки цього порту», – заявив лідер антиокупаційного руху у Грузії Давид Кацарава.

Кореспонденти наголошують, що порт може бути використаний проти України та стати мішенню для її військових засобів.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники звели на півночі Криму базу.

Теги: росія Грузія порт

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