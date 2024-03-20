Росія звела військовий порт на окупованій частині Грузії для атак по Україні (відео)

На опублікованих кадрах видно кілька забудов, в яких, як припускає телеканал, житимуть російські окупанти

Порт невдовзі зможе приймати військові кораблі, будівельні роботи там тривають безперервно

На окупованій Росією території Грузії в абхазькому місті Очамчира з’явився військовий порт росіян. Про це повідомляє телеканал Pirveli.

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За даними журналістів, порт невдовзі зможе приймати військові кораблі, будівельні роботи там тривають безперервно. На опублікованих кадрах видно кілька забудов, в яких, як припускає телеканал, житимуть російські окупанти.

Зазначається, що Росія вже декілька місяців тому оголосила про своєчасного завершення будівництва порту.

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«З 2023 року сепаратистський режим почав заявляти про те, що у 2024 році, або цього року має буде відкритий і введений в експлуатацію порт в Очамчирі, але вже як військовий порт, який прийматиме російські військові кораблі. Росіяни працюють, по всьому периметру рухається будівельна техніка, іде досить активний процес підготовки цього порту», – заявив лідер антиокупаційного руху у Грузії Давид Кацарава.

Кореспонденти наголошують, що порт може бути використаний проти України та стати мішенню для її військових засобів.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники звели на півночі Криму базу.