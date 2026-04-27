ЄС і Китай посварилися через нові правила торгівлі

Пекін пригрозив контрзаходами у разі ухвалення обмежень для китайських компаній

Між Європейським Союзом і Китаєм загострився конфлікт через нові правила торгівлі, які ЄС хоче запровадити для захисту власної промисловості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію France 24.

Йдеться про ініціативу Європейського Союзу під назвою «Зроблено в Європі». Суть цих правил проста: ЄС хоче підтримати свої підприємства і зробити так, щоб більше товарів виробляли саме в Європі, а не завозили ззовні. Особливо це стосується важливих галузей – автомобілів, зеленої енергетики та металургії.

Щоб отримати державну підтримку або фінансування, компаніям доведеться виконувати нові умови. Наприклад, використовувати певну частину деталей, які виготовлені саме в країнах ЄС.

Європейські підприємства давно скаржаться, що їм складно конкурувати з китайськими компаніями. Причина: у Китаї виробники часто отримують підтримку від держави, через що можуть продавати свою продукцію дешевше.

Китай із цим не погоджується. У Пекіні вважають, що нові правила ЄС несправедливі і шкодять китайському бізнесу. Міністерство торгівлі Китаю заявило, що такі дії можуть бути дискримінаційними, тобто такими, що ставлять китайські компанії у гірші умови.

Китай також прямо попередив: якщо Європейський Союз ухвалить ці правила і вони зашкодять китайським компаніям, Пекін відповість. Йдеться про можливі контрзаходи – тобто свої обмеження або дії у відповідь.

Нагадаємо, що Міністерство комерції КНР виступило з різкою заявою на адресу Європейського Союзу через запровадження нових обмежень проти китайських підприємств. Пекін назвав дії Брюсселя «незаконними» та такими, що грубо підривають дипломатичну довіру між сторонами.