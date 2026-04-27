Головна Світ Економіка
search button user button menu button

ЄС і Китай посварилися через нові правила торгівлі

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Пекін пригрозив ЄС через обмеження для китайських компаній
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Між Європейським Союзом і Китаєм загострився конфлікт через нові правила торгівлі, які ЄС хоче запровадити для захисту власної промисловості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію France 24.

Йдеться про ініціативу Європейського Союзу під назвою «Зроблено в Європі». Суть цих правил проста: ЄС хоче підтримати свої підприємства і зробити так, щоб більше товарів виробляли саме в Європі, а не завозили ззовні. Особливо це стосується важливих галузей – автомобілів, зеленої енергетики та металургії.

Щоб отримати державну підтримку або фінансування, компаніям доведеться виконувати нові умови. Наприклад, використовувати певну частину деталей, які виготовлені саме в країнах ЄС.

Європейські підприємства давно скаржаться, що їм складно конкурувати з китайськими компаніями. Причина: у Китаї виробники часто отримують підтримку від держави, через що можуть продавати свою продукцію дешевше.

Китай із цим не погоджується. У Пекіні вважають, що нові правила ЄС несправедливі і шкодять китайському бізнесу. Міністерство торгівлі Китаю заявило, що такі дії можуть бути дискримінаційними, тобто такими, що ставлять китайські компанії у гірші умови.

Китай також прямо попередив: якщо Європейський Союз ухвалить ці правила і вони зашкодять китайським компаніям, Пекін відповість. Йдеться про можливі контрзаходи – тобто свої обмеження або дії у відповідь.

Нагадаємо, що Міністерство комерції КНР виступило з різкою заявою на адресу Європейського Союзу через запровадження нових обмежень проти китайських підприємств. Пекін назвав дії Брюсселя «незаконними» та такими, що грубо підривають дипломатичну довіру між сторонами.

Теги: Китай торгівля Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua