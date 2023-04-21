Незручні питання до «хороших росіян»
Вже зараз помітно, як у Росії гасло «захопимо Київ за три дні» перейшло у посил «ми боремося із Заходом»
Періодично у ФБ та інших соцмережах бачу дискусію, наскільки «хороші росіяни» – добрі для України.
Від початку хибна постановка питання – шукати взаємозв'язок між тим, а наскільки ті, хто в Росії проти війни, одночасно є проукраїнськими, і чи достатньо.
Хибна – тому що ми самі обурюємося, коли Путін та інші представники російської влади говорять про «один народ». Тоді навіщо нам продовжувати цю логіку?
Українці мають думати про свою країну, Україну, а росіяни – про свою, Росію, якщо ті, хто проти війни і поїхали, хочуть туди повернутися.
До «хороших росіян» у нас мають бути інші питання. Наприклад: як вони бачать можливість змінити військовий курс РФ і якою має бути Росія (якщо це можливо) в 21 столітті, щоб війна більше ніколи не повторилася?
Вже зараз помітно, як у Росії гасло «захопимо Київ за три дні» перейшло у посил «ми боремося із Заходом». Тобто відбувається відхід у пояснення протистояння в довгу, у результаті якого всередині з'явиться клас, абсолютно далекий від цінностей Заходу. Такий колективний «глибинний народ».
Ті росіяни, які проти війни, повинні щось протиставити цьому спочатку на рівні бачення, а потім – конкретики. Вони, як ніхто інший, мають бути найбільше в цьому зацікавлені.
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