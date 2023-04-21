Незручні питання до «хороших росіян»

Вже зараз помітно, як у Росії гасло «захопимо Київ за три дні» перейшло у посил «ми боремося із Заходом»

Періодично у ФБ та інших соцмережах бачу дискусію, наскільки «хороші росіяни» – добрі для України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Від початку хибна постановка питання – шукати взаємозв'язок між тим, а наскільки ті, хто в Росії проти війни, одночасно є проукраїнськими, і чи достатньо.

Хибна – тому що ми самі обурюємося, коли Путін та інші представники російської влади говорять про «один народ». Тоді навіщо нам продовжувати цю логіку?

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українці мають думати про свою країну, Україну, а росіяни – про свою, Росію, якщо ті, хто проти війни і поїхали, хочуть туди повернутися.

До «хороших росіян» у нас мають бути інші питання. Наприклад: як вони бачать можливість змінити військовий курс РФ і якою має бути Росія (якщо це можливо) в 21 столітті, щоб війна більше ніколи не повторилася?

Вже зараз помітно, як у Росії гасло «захопимо Київ за три дні» перейшло у посил «ми боремося із Заходом». Тобто відбувається відхід у пояснення протистояння в довгу, у результаті якого всередині з'явиться клас, абсолютно далекий від цінностей Заходу. Такий колективний «глибинний народ».

Ті росіяни, які проти війни, повинні щось протиставити цьому спочатку на рівні бачення, а потім – конкретики. Вони, як ніхто інший, мають бути найбільше в цьому зацікавлені.