Обстріл Краматорська, Байден відреагував на відступ з Авдіївки: головне за ніч

Увечері 17 лютого під вогнем опинились Слов'янськ і Краматорськ

Президент США Джо Байден вважає, що втрата Авдївки відбулося зокрема і через американських законодавців, які не спромоглися схвалити надання Україні екстреної допомоги. Увечері 17 лютого під вогнем опинились Слов'янськ і Краматорськ. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 18 лютого, щоб ви були в курсі головних подій.

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Обстріл Краматорська

Увечері 17 лютого під вогнем опинились Слов'янськ і Краматорськ. Рятувальники деблокували тіло жінки на місці російського обстрілу в Краматорську Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Стало відомо про одну загиблу людину в Краматорську. Рятувальники витягнули з-під завалів тіло жінки 1977 року народження», – повідомив Філашкін.

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За його словами, ймовірно, ще дві людини досі перебувають під завалами.

Пізніше Філашкін повідомив, що в результаті удару загинуло щонайменше двоє людей.

«Ще один загиблий у Краматорську. Рятувальники витягли з-під завалів будинку тіло 23-річного чоловіка», – йдеться у повідомленні Філашкіна.

Він також зазначив, що за оперативною інформацією, під руїнами досі перебуває одна людина.

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Як повідомлялося, увечері 17 лютого російські загарбники нанесли серію ударів по Донецькій області. Під вогнем опинились Слов'янськ і Краматорськ.

По Краматорську росіяни випустили три ракети. Поцілили у промзону та приватний сектор. Ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім'я з 4 осіб, у тому числі підлітки 14 і 16 років. Загалом в місті зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 23.

У Слов'янську снаряд влучив у школу. За попередньою інформацією, під завалами може бути одна людина.

Байден заявив, що втрата Авдіївки є наслідком послаблення допомоги

Президент США Джо Байден вважає, що втрата Авдївки відбулося зокрема і через американських законодавців, які не спромоглися схвалити надання Україні екстреної допомоги. Про це йдеться в заяві Білого дому після того, як лідери країн поспілкувалися телефоном.

Спроби надати надзвичайну іноземну допомогу союзникам США упродовж кількох місяців перебувають у глухому куті в Конгресі. І президент Байден, і президент України Володимир Зеленський неодноразово закликали законодавців зрушити з мертвої точки через небезпечне вичерпання боєприпасів у України.

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«Україна була змушена відступити з Авдіївки після того, як її військові були змушені нормувати боєприпаси через скорочення поставок внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за останні місяці», – йдеться в повідомленні.

Кулеба озвучив ключові проблеми щодо поставок боєприпасів Україні

Наразі є дві головні проблеми, які стосуються поставок боєприпасів Україні. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на Мюнхенській конференції з безпеки 17 лютого.

За словами Кулеби, насамперед варто поговорити про кількість і сталість цих поставок від партнерів, адже вони не зовсім стабільні, при цьому вкрай необхідні українським захисникам, щоб мати можливість продовжувати боротися з російськими окупантами.

«Ситуація дуже погана сьогодні, це не моя політична оцінка, це меседж, який ми всі отримуємо з фронту – президент, військові радники, військовослужбовці пишуть із фронту – погана ситуація, потрібні боєприпаси», – заявив Кулеба.

Друга проблема має досить специфічний характер. Як зазначив Кулеба, поставлені снаряди не завжди підходять до установок, які є в наявності в українських військових. Не можна використовувати один і той самий боєприпас на всіх гарматах 155 калібру.

«Бачите, коли ухвалюють рішення про постачання певної кількості снарядів, скажімо 155 калібру, ухвалюють політичне рішення і поставлено 10 тисяч снарядів, ми ставимо галочку і чекаємо на наступні партії... Але річ у тім, що всі ці гаубиці та гармати калібру 155 мм було створено для конкретних типів снарядів цього калібру, які були виготовлені в конкретній країні. Політики ставлять галочку, отримують належне за здійснення цієї поставки, а на місцях виникає величезна технічна проблема», – підсумував міністр закордонних справ.

Фермери з чотирьох країн приєднаються до блокади на польсько-українському кордоні

У неділю, 18 лютого, на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» рух вантажівок буде заблокований у двох напрямках. До протесту польських фермерів приєднаються фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції. Про це повідомила Державна митна служба.

За попередньою інформацією польських колег, через страйк місцевих фермерів на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» буде заблоковано рух вантажних автомобілів в обох напрямках.

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18 лютого до акції протесту планують долучитися аграрії з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції. Вони вже прямують до кордону з Україною.

Митники просять врахувати зазначену інформацію під час планування своїх поїздок.

Станом на 17 лютого черга на в'їзд у пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» складає 550 вантажівок. Крім того, в електронній черзі на виїзд очікує 820 транспортних засобів, додали в Держмитслужбі.

Кулеба провів зустріч з главою МЗС Китаю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Китаю Ван І. Сторони обговорили двосторонні відносини та необхідність встановлення справедливого та стійкого миру в Україні. Про це Кулеба написав у соцмережі X.

«Я зустрівся зі своїм китайським колегою Ван І, щоб обговорити двосторонні відносини, торгівлю та необхідність відновлення справедливого та міцного миру в Україні», – повідомив очільник українського МЗС.

Він також поінформував Ван І про бачення України стосовно майбутнього Саміту глобального миру у Швейцарії.

«Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на усіх рівнях та продовжувати наш діалог», – додав Кулеба.

Російська авіація в районі Авдіївки вдарила по своїх позиціях

Російська авіація завдала удару по позиціях власних збройних сил у районі Авдіївки Донецької області під час боїв за місто.

Про це повідомляє Telegram-канал кримського руху спротиву «Атеш».

«Агент «Атеш» з числа військовослужбовців ЗС РФ розповів нам про випадок дружнього вогню в районі Авдіївки. Під час чергового вильоту, ворожа авіація помилково завдала удару по позиціях», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що удару було завдано по позиціях, на яких знаходилися підрозділи артилерії 239 танкового полку армії РФ.

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Орбан повідомив, коли парламент розгляне вступ Швеції в НАТО

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що парламент країни має намір ратифікувати вступ Швеції у НАТО «на початку весняної сесії». Про це повідомляє Index.

Орбан сказав, що суперечка Будапешта зі Стокгольмом «наближається до кінця».

«Ми зробили важливі кроки з прем’єром Швеції. Ми рухаємося до ратифікації вступу Швеції у НАТО на початку весняної сесії парламенту», – сказав Віктор Орбан.

Парламент Угорщини повернеться до роботи з 26 лютого.

Трамп зробив заяву щодо присудженого йому штрафу за шахрайство

Експрезидент США Дональд Трамп стверджує, що судовий штраф у 355 млн доларів, призначений йому судом у справі про шахрайство є втручанням у вибори. Про це він заявив у суботу своїм прихильникам на передвиборчому мітингу у Мічигані, пише Reuters.

Звертаючись до натовпу вперше після того, як суддя Артур Енґорон у п'ятницю наклав на нього величезний штраф, Трамп зробив необґрунтоване твердження, що суддя є частиною «лівої» змови, спрямованої на те, щоб перешкодити йому знову стати президентом.

Колишній президент-республіканець, лідер номінації своєї партії на посаду глави Білого дому, заявив, що «ці огидні зловживання владою – це не просто напад на мене, це напад на всіх американців». Він також повторив свою брехню про те, що його поразка на виборах 2020 року від президента-демократа Джо Байдена сталася через фальсифікацію виборів.

Суддя Енґорон, який також заборонив Трампу упродовж трьох років обіймати посаду директора будь-якої нью-йоркської корпорації, сказав, що повна відсутність каяття і докорів сумління у Трампа та його співвідповідачів «межує із патологією».