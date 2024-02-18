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Обстріл Краматорська, Байден відреагував на відступ з Авдіївки: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Обстріл Краматорська, Байден відреагував на відступ з Авдіївки: головне за ніч
У результаті удару по Краматорську загинуло щонайменше двоє людей
фото: Telegram/Вадим Філашкін

Увечері 17 лютого під вогнем опинились Слов'янськ і Краматорськ

Президент США Джо Байден вважає, що втрата Авдївки відбулося зокрема і через американських законодавців, які не спромоглися схвалити надання Україні екстреної допомоги. Увечері 17 лютого під вогнем опинились Слов'янськ і Краматорськ. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 18 лютого, щоб ви були в курсі головних подій. 

Обстріл Краматорська

Увечері 17 лютого під вогнем опинились Слов'янськ і Краматорськ. Рятувальники деблокували тіло жінки на місці російського обстрілу в Краматорську Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Стало відомо про одну загиблу людину в Краматорську. Рятувальники витягнули з-під завалів тіло жінки 1977 року народження», – повідомив Філашкін.

За його словами, ймовірно, ще дві людини досі перебувають під завалами.

Пізніше Філашкін повідомив, що в результаті удару загинуло щонайменше двоє людей.

«Ще один загиблий у Краматорську. Рятувальники витягли з-під завалів будинку тіло 23-річного чоловіка», – йдеться у повідомленні Філашкіна.

Він також зазначив, що за оперативною інформацією, під руїнами досі перебуває одна людина.

Як повідомлялося, увечері 17 лютого російські загарбники нанесли серію ударів по Донецькій області. Під вогнем опинились Слов'янськ і Краматорськ.

По Краматорську росіяни випустили три ракети. Поцілили у промзону та приватний сектор. Ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім'я з 4 осіб, у тому числі підлітки 14 і 16 років. Загалом в місті зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 23.

У Слов'янську снаряд влучив у школу. За попередньою інформацією, під завалами може бути одна людина.

Байден заявив, що втрата Авдіївки є наслідком послаблення допомоги

Президент США Джо Байден вважає, що втрата Авдївки відбулося зокрема і через американських законодавців, які не спромоглися схвалити надання Україні екстреної допомоги. Про це йдеться в заяві Білого дому після того, як лідери країн поспілкувалися телефоном.

Спроби надати надзвичайну іноземну допомогу союзникам США упродовж кількох місяців перебувають у глухому куті в Конгресі. І президент Байден, і президент України Володимир Зеленський неодноразово закликали законодавців зрушити з мертвої точки через небезпечне вичерпання боєприпасів у України.

«Україна була змушена відступити з Авдіївки після того, як її військові були змушені нормувати боєприпаси через скорочення поставок внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за останні місяці», – йдеться в повідомленні.

Кулеба озвучив ключові проблеми щодо поставок боєприпасів Україні

Наразі є дві головні проблеми, які стосуються поставок боєприпасів Україні. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на Мюнхенській конференції з безпеки 17 лютого.

За словами Кулеби, насамперед варто поговорити про кількість і сталість цих поставок від партнерів, адже вони не зовсім стабільні, при цьому вкрай необхідні українським захисникам, щоб мати можливість продовжувати боротися з російськими окупантами.

«Ситуація дуже погана сьогодні, це не моя політична оцінка, це меседж, який ми всі отримуємо з фронту – президент, військові радники, військовослужбовці пишуть із фронту – погана ситуація, потрібні боєприпаси», – заявив Кулеба.

Друга проблема має досить специфічний характер. Як зазначив Кулеба, поставлені снаряди не завжди підходять до установок, які є в наявності в українських військових. Не можна використовувати один і той самий боєприпас на всіх гарматах 155 калібру.

«Бачите, коли ухвалюють рішення про постачання певної кількості снарядів, скажімо 155 калібру, ухвалюють політичне рішення і поставлено 10 тисяч снарядів, ми ставимо галочку і чекаємо на наступні партії... Але річ у тім, що всі ці гаубиці та гармати калібру 155 мм було створено для конкретних типів снарядів цього калібру, які були виготовлені в конкретній країні. Політики ставлять галочку, отримують належне за здійснення цієї поставки, а на місцях виникає величезна технічна проблема», – підсумував міністр закордонних справ.

Фермери з чотирьох країн приєднаються до блокади на польсько-українському кордоні

У неділю, 18 лютого, на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» рух вантажівок буде заблокований у двох напрямках. До протесту польських фермерів приєднаються фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції. Про це повідомила Державна митна служба. 

За попередньою інформацією польських колег, через страйк місцевих фермерів на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» буде заблоковано рух вантажних автомобілів в обох напрямках.

18 лютого до акції протесту планують долучитися аграрії з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції. Вони вже прямують до кордону з Україною. 

Митники просять врахувати зазначену інформацію під час планування своїх поїздок.

Станом на 17 лютого черга на в'їзд у пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» складає 550 вантажівок. Крім того, в електронній черзі на виїзд очікує 820 транспортних засобів, додали в Держмитслужбі.

Кулеба провів зустріч з главою МЗС Китаю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Китаю Ван І. Сторони обговорили двосторонні відносини та необхідність встановлення справедливого та стійкого миру в Україні. Про це Кулеба написав у соцмережі X.

«Я зустрівся зі своїм китайським колегою Ван І, щоб обговорити двосторонні відносини, торгівлю та необхідність відновлення справедливого та міцного миру в Україні», – повідомив очільник українського МЗС.

Він також поінформував Ван І про бачення України стосовно майбутнього Саміту глобального миру у Швейцарії.

«Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на усіх рівнях та продовжувати наш діалог», – додав Кулеба.

Російська авіація в районі Авдіївки вдарила по своїх позиціях

Російська авіація завдала удару по позиціях власних збройних сил у районі Авдіївки Донецької області під час боїв за місто.
 Про це повідомляє Telegram-канал кримського руху спротиву «Атеш».

«Агент «Атеш» з числа військовослужбовців ЗС РФ розповів нам про випадок дружнього вогню в районі Авдіївки. Під час чергового вильоту, ворожа авіація помилково завдала удару по позиціях», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що удару було завдано по позиціях, на яких знаходилися підрозділи артилерії 239 танкового полку армії РФ.

Орбан повідомив, коли парламент розгляне вступ Швеції в НАТО

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що парламент країни має намір ратифікувати вступ Швеції у НАТО «на початку весняної сесії». Про це повідомляє Index.

Орбан сказав, що суперечка Будапешта зі Стокгольмом «наближається до кінця».

«Ми зробили важливі кроки з прем’єром Швеції. Ми рухаємося до ратифікації вступу Швеції у НАТО на початку весняної сесії парламенту», – сказав Віктор Орбан.   

Парламент Угорщини повернеться до роботи з 26 лютого.

Трамп зробив заяву щодо присудженого йому штрафу за шахрайство

Експрезидент США Дональд Трамп стверджує, що судовий штраф у 355 млн доларів, призначений йому судом у справі про шахрайство є втручанням у вибори. Про це він заявив у суботу своїм прихильникам на передвиборчому мітингу у Мічигані, пише Reuters.

Звертаючись до натовпу вперше після того, як суддя Артур Енґорон у п'ятницю наклав на нього величезний штраф, Трамп зробив необґрунтоване твердження, що суддя є частиною «лівої» змови, спрямованої на те, щоб перешкодити йому знову стати президентом.

Колишній президент-республіканець, лідер номінації своєї партії на посаду глави Білого дому, заявив, що «ці огидні зловживання владою – це не просто напад на мене, це напад на всіх американців». Він також  повторив свою брехню про те, що його поразка на виборах 2020 року від президента-демократа Джо Байдена сталася через фальсифікацію виборів.

Суддя Енґорон, який  також заборонив Трампу упродовж трьох років обіймати посаду директора будь-якої нью-йоркської корпорації, сказав, що повна відсутність каяття і докорів сумління у Трампа та  його співвідповідачів «межує із патологією».

Теги: авіація Дональд Трамп Володимир Зеленський рятувальники Україна боєприпаси страйк Дмитро Кулеба Авдіївка

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