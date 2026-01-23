Партнери у форматі G7+ узгодили підтримку енергетики України

Йдеться про відновлення енергетичної інфраструктури після останніх російських ударів

Країни «Групи семи» та низка інших партнерів провели з Україною координаційну зустріч у форматі G7+ щодо її термінових потреб для стабілізації енергосистеми після російських атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у соцмережах прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

За її словами, організувати зустріч допомагали Франція та профільний комісар Європейської комісії. Участь у ній взяли країни G7 та деякі інші держави-партнери. З українського боку до обговорення долучилися, окрім Свириденко, міністр енергетики Денис Шмигаль, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Today, we held an urgent coordination meeting of the G7+ group on energy support for Ukraine.



Together with @Denys_Shmyhal, @OleksiiKuleba and @andrii_sybiha, we briefed our partners on the situation in the energy sector across Ukrainian cities and regions, as well as our… pic.twitter.com/WX6Zgpezd1 — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) January 23, 2026

«Розповіли партнерам про ситуацію в енергетиці у різних містах та регіонах України і наші невідкладні потреби для відновлення енергетичної інфраструктури», – зазначила Свириденко.

Вона також запросила учасників зустрічі приїхати в Україну, щоб побачити наслідки російських ударів на власні очі.

За словами Свириденко, партнери вже виділили Україні понад 6 тисяч одиниць енергетичного обладнання, а також здійснили нові внески до Фонду підтримки енергетики України. Зокрема, Європейський Союз надав 447 генераторів, Італія – 10 млн євро, Литва анонсувала передачу 90 генераторів, Німеччина – 60 млн євро та пакет обладнання, включно з 33 когенераційними установками і 15 мобільними гібридними генераторами.

Велика Британія виділила близько 23 млн євро, США – 400 млн доларів на гуманітарну підтримку населення, Франція передала понад 100 генераторів, а Японія – 40 великих і середніх генераторів, 60 малих і середніх трансформаторів, дві комбіновані теплоелектростанції та інше обладнання.

З Польщі до України вже вирушили перші генератори, закуплені за кошти громадського збору на 5 млн злотих, а також близько 400 генераторів та обігрівачів з державного резерву.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наголосив, що запобігання виробництву російських ракет є ефективнішим і дешевшим, ніж відновлення української енергосистеми після їхніх ударів.