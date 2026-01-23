Головна Країна Події в Україні
Партнери у форматі G7+ узгодили підтримку енергетики України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець

Партнери України в форматі G7+ визначили пріоритети енергетичної допомоги
фото:@Svyrydenko_Y

Йдеться про відновлення енергетичної інфраструктури після останніх російських ударів

Країни «Групи семи» та низка інших партнерів провели з Україною координаційну зустріч у форматі G7+ щодо її термінових потреб для стабілізації енергосистеми після російських атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у соцмережах прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

За її словами, організувати зустріч допомагали Франція та профільний комісар Європейської комісії. Участь у ній взяли країни G7 та деякі інші держави-партнери. З українського боку до обговорення долучилися, окрім Свириденко, міністр енергетики Денис Шмигаль, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

«Розповіли партнерам про ситуацію в енергетиці у різних містах та регіонах України і наші невідкладні потреби для відновлення енергетичної інфраструктури», – зазначила Свириденко.

Вона також запросила учасників зустрічі приїхати в Україну, щоб побачити наслідки російських ударів на власні очі.

«Запросила учасників зустрічі приїхати в Україну та побачити на власні очі наслідки російських ударів та їхній вплив на повсякденне життя наших людей», – додала прем’єрка.

За словами Свириденко, партнери вже виділили Україні понад 6 тисяч одиниць енергетичного обладнання, а також здійснили нові внески до Фонду підтримки енергетики України. Зокрема, Європейський Союз надав 447 генераторів, Італія – 10 млн євро, Литва анонсувала передачу 90 генераторів, Німеччина – 60 млн євро та пакет обладнання, включно з 33 когенераційними установками і 15 мобільними гібридними генераторами.

Велика Британія виділила близько 23 млн євро, США – 400 млн доларів на гуманітарну підтримку населення, Франція передала понад 100 генераторів, а Японія – 40 великих і середніх генераторів, 60 малих і середніх трансформаторів, дві комбіновані теплоелектростанції та інше обладнання.

З Польщі до України вже вирушили перші генератори, закуплені за кошти громадського збору на 5 млн злотих, а також близько 400 генераторів та обігрівачів з державного резерву.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наголосив, що запобігання виробництву російських ракет є ефективнішим і дешевшим, ніж відновлення української енергосистеми після їхніх ударів.

енергетика Європа електроенергія Юлія Свириденко



