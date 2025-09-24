Ексрадник Трампа розкритикував Рубіо за відмовки щодо санкцій проти РФ

Джон Болтон: «Казати, що ми будемо чекати на європейців – це те саме, що очікувати на Годо»

Держсекретар США заявляв, що нові санкції нібито послаблять позицію Америки у перемовинах з Росією

Колишній радник президента США з національної безпеки США Джон Болтон різко розкритикував аргументи держсекретаря Марко Рубіо, якими він пояснив зволікання з новими санкціями проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

Рубіо стверджував, що нові санкції проти Росії нібито зменшать роль США як посередника між Москвою та Києвом. Своєю чергою Болтон назвав заяви держсекретаря «повною нісенітницею».

«Казати, що ми будемо чекати на європейців (для синхронного запровадження санкцій – «Главком») – це те саме, що очікувати на Годо. Вони не зроблять цього. А якщо ми не зробимо цього, то події війни в Україні будуть і далі розвиватися повільно та більшою ціною, на користь Росії. І це те, на що розраховує Путін», – каже він.

Джон Болтон також нагадав, що після саміту на Алясці російський диктатор Володимир Путін «поводився так, ніби має повну свободу дій». На думку Болтона, подібне сприйняття ситуації зберігається і зараз.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо пояснив, чому США утримуються від жорстких санкцій проти Росії. При цьому він допустив їх введення у майбутньому. Зокрема, Рубіо розкритикував європейські країни, які продовжують купувати російські викопні види палива, назвавши це «абсурдом», і закликав їх докласти більше зусиль для тиску на Росію.

Американський президент Дональд Трамп, під час виступу на Генасамблеї ООН, теж повторив свою вимогу до країн НАТО припинити купувати нафту в Росії. «Вони не можуть робити те, що роблять. Вони купують нафту і газ у Росії, водночас воюючи з Росією. Це ганьбить їх», – сказав він.

Президент США додав, що дізнався про цю «невиправну» тенденцію лише два тижні тому. Він також звинуватив Індію і Китай у тому, що вони є «головними спонсорами» війни, купуючи російську нафту.

До слова, Європейська комісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Згодом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що увійде до 19-го пакету санкцій проти Росії.