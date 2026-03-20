Війна на Близькому Сході. Міжнародне енергетичне агентство забило на сполох

За словами Фатіха Біроля, на повне відновлення поставок нафти та газу з Перської затоки може знадобитися шість місяців
фото: Reuters

Очільник IЕА наголошує, що конфлікт є «найбільшою загрозою глобальній енергетичній безпеці в історії»

Військова операція Сполучених Штатів проти Ірану спричинила найтяжчий енергетичний шок за весь час. Для повного відновлення потоків нафти й газу з Перської затоки може знадобитися щонайменше пів року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Глава Міжнародного енергетичного агентства (IЕА) Фатіх Біроль наголосив, що цей конфлікт є «найбільшою загрозою глобальній енергетичній безпеці в історії». Він сказав, що обсяг газу, втрачений через бойові дії, удвічі перевищує обсяг, який Європа втратила від Росії у 2022 році.

За словами посадовця, втрати нафти також перевищили масштаби двох нафтових шоків 1970-х років, які спричинили рецесії та нормування пального в усьому світі.

Біроль вважає, що політики й ринки досі недооцінюють масштаб кризи. Проблема зростатиме з кожним днем, поки потоки енергоносіїв із Близького Сходу, який експортує п'яту частину світової нафти та скрапленого природного газу, залишаються заблокованими через фактичну блокаду Ормузької протоки з боку Ірану.

Як наголосив очільник Міжнародного енергетичного агентства, навіть якщо конфлікт завершиться і протоку знову буде відкрито, для повернення до роботи нафтових і газових родовищ, багато з яких були зупинені або пошкоджені, знадобиться багато часу.

Нагадаємо, війна на Близькому Сході може принести Російській Федерації до $250 млрд додаткового доходу. Фахівці аналітичного центру при Київській школі економіки змоделювали три сценарії розвитку подій залежно від тривалості конфлікту.

Як повідомлялося, лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Японії у спільній заяві рішуче засудили фактичне закриття Ормузької протоки Іраном. Політики висловили глибоке занепокоєння з приводу ескалації конфлікту та закликали Іран до негайного припинення погроз, встановлення мін, здійснення дронових та ракетних атак та інших спроб перекрити протоку для торгового судноплавства, а також дотримуватися резолюції 2817 Ради Безпеки ООН.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока залишається відкритою для більшості країн світу, однак обмеження діють для суден США та Ізраїлю. За словами глави іранської дипломатії, проходити через протоку можуть усі держави, окрім тих, які, за словами Тегерана, беруть участь у нападі на Іран.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що низка країн може направити військові кораблі до району Ормузької протоки, щоб забезпечити безпечне судноплавство на тлі загрози її блокування Іраном.

