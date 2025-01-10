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США ввели масштабні санкції проти енергетичного сектору Росії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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США ввели масштабні санкції проти енергетичного сектору Росії
Санкції спрямовані як на обмеження нафтових доходів Росії, так і на сферу природного газу
фото: ЕРА/UPG

Міністерство фінансів США заявляє, що нові санкції проти видобутку та експорту нафти Росії, суттєво погіршать здатність Путіна вести війну

Сполучені Штати запровадила наймасштабніші санкції проти російської енергетики – найбільшого джерела доходу для військової машини Кремля. Про це повідомляє Голос Америки. 

Під санкції зокрема потрапила найбільша кількість суден – 183 танкерів, багато з яких входить до так званого «тіньового флоту» Росії. Серед підсанкційних компаній - дві великі нафтовидобувні компанії «Газпромнефть» та «Сургутнефтегаз». Санкції торкнулись десятків трейдерів у російських нафтопромислових службах, а також посадовців у сфері енергетики. Санкції націлені і на фінансову систему, яку Росія використовує для переміщення грошей, пов’язаних із торгівлею нафтою.

«Сполучені Штати вживають радикальних заходів проти основного джерела доходів Росії, що фінансують її жорстоку та незаконну війну проти України», – заявила міністрка фінансів США Дженет Єллен.

Санкції спрямовані як на обмеження нафтових доходів Росії, так і на сферу природного газу. У США очікують, що це завдасть Росії мільярдів доларів на місяць збитків, курс рубля продовжить падіння, а інфляція в Росії зростатиме.

Міністерство фінансів США заявляє, що нові санкції проти видобутку та експорту нафти Росії, суттєво погіршать здатність Путіна вести війну. Це повинно ускладнити для Росії оснащення її армії та фінансування війни загалом.

«Ці санкції відповідають зобов’язанню президента Байдена та його колег із G7 збільшити витрати та ризики для Путіна, доки він продовжує цю безглузду війну», – сказав високопосадовець у розмові з журналістами.

Логіка оголошеного пакету санкцій полягає в тому, щоб вразити кожен етап російського виробництва та розподілу нафти – від виробників до суден, які транспортують нафту на експорт, а також посередників, нафтотрейдерів, порти, страхові компанії та інші учасники цього ланцюжка, пояснили посадовці Міністерства фінансів США під час спілкування з пресою напередодні.

Відповідні санкції в п'ятницю оголошують Велика Британія, Японія та інші.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден незабаром оголосить про нові санкції проти Російської Федерації. Це станеться перед інавгурацією республіканця Дональда Трампа.

Як повідомлялося, Євросоюз побоюється скасування антиросійських санкцій за адміністрації обраного президента США Дональда Трампа. За словами європейських чиновників, політик скасовуватиме численні укази Джо Байдена, частина з них пов'язана з санкціями проти країни-агресорки.

До слова, китайський портовий оператор Shandong Port Group закрив доступ для танкерів російського «тіньового флоту», які перебувають під санкціями США.

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Теги: санкції США росія

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