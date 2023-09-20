Китай хоче збільшити торгівельну та інвестиційну співпрацю з РФ

Російський міністр економічного розвитку провів «поглиблені» дискусії щодо економічної співпраці з міністром торгівлі Китаю

Китай закликає до зміцнення транскордонних зв'язків з Росією та поглиблення взаємної торгівлі і інвестиційної співпраці між країнами. Про це повідомляє Reuters.

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За відомостями видання, російський міністр економічного розвитку Максим Рєшетніков провів «поглиблені» дискусії щодо економічної співпраці з міністром торгівлі Китаю Ваном Веньтао.

Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао під час переговорів у Пекіні заявив, що китайсько-російське економічне та торговельне співробітництво продовжує поглиблюватися та стає більш «твердим» під «стратегічним керівництвом» глав двох держав, згідно із заявою його міністерства.

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«Оскільки війна в Україні триває вже другий рік, а Росія перебуває під санкціями Заходу, Москва покладається на економічну підтримку свого союзника Пекіна, живлячись китайським попитом на нафту та газ, а також на зерно», – йдеться у повідомленні.

Згідно з останніми даними китайської митниці, у серпні китайський імпорт російських товарів зріс на 3% порівняно з роком раніше до 11,5 мільярда доларів, звернувши назад падіння на 8% у липні.

«Пекін відкинув критику Заходу щодо його зростаючого партнерства з Москвою у світлі війни Росії проти України. Він наполягає, що зв’язки не порушують міжнародні норми, і Китай має прерогативу співпрацювати з будь-якою країною, яку він вибере», – зазначає Reuters.

Нагадаємо, найбільші китайські банки виділяють Росії мільярди позики на мільярди доларів, оскільки заходні кредитори через санкції відходять від співпраці з країною. Про це повідомляє Financial Times.

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Згідно з аналізом Financial Times, найбільші китайські банки, такі як Банк Китаю, Індустріально-комерційний банк Китаю, Китайський будівельний банк і Сільськогосподарський банк Китаю свій вплив на банківський сектор Росії від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вони збільшили свій загальний вплив на Росію з 2,2 мільярда доларів на початку 2022 року до 9,7 мільярда доларів наприкінці березня цього року.