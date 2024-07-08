Українці за три години зібрали 100 млн грн на відновлення «Охматдиту»

До ініціативи зі збору коштів для «Охматдиту» долучилися прості українці та представники бізнесу

Станом на 22:00 було зібрано понад 123 млн грн на відновлення лікарні

Ініціатива United24 разом із monobank запустили збір на відновлення дитячої лікарні «Охматдит». За три години від старту збору українці задонатили понад 100 млн грн. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Про початок донатів було оголошено о 17:40, а вже о 20:38 він заявив про збір необхідної суми. Зокрема, до ініціативи долучилися прості українці та представники бізнесу.

Загалом було заплановано зібрати 100 млн грн, однак після досягнення позначки збір вирішили продовжити.

«Нам потрібно зробити клініку краще, ніж була! Це і буде нашою відповіддю потворам», – написав він.

Так, станом на 22:00 було зібрано понад 123 млн грн на відновлення лікарні.

«Охматдит» – найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тис. дітей з усієї країни. Ракета повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще чотири. Постраждали 10 хірургічних відділень, п'ять онковідділень, два соматичні відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії. Наразі дітей евакуювали в інші лікарні столиці.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву ракети окупантів пошкодили лікарню «Охматдит». Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам. Загинуло двоє дорослих осіб (одна з них лікарка), 10 постраждало. Пошкоджені кілька інших корпусів. Тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей.

В іншій локації району в багатоповерховому житловому будинку зруйнований повністю один під’їзд, решта – пошкоджено. Загинуло сім осіб (з них троє дітей), 18 постраждало, сім осіб врятовано. Тривають роботи по розбору завалів та пошуку

Пошкоджено промисловий об’єкт. Загинуло дві особи та три постраждало тривають роботи по розбору завалів.

До слова, через руйнування будівлі дитячої лікарні «Охматдит» влада розпочала пошук нового місця для її розташування.