Bloomberg: Російським компаніям стало важче отримувати гроші від Китаю

Наразі дуже важко здійснювати прямі платежі з Китаю в Росію

Росія відчуває труднощі у фінансових операціях з великими торговими партнерами

Після останнього пакета санкцій США стало дуже важко або навіть неможливо здійснювати прямі платежі з Китаю в Росію, навіть з використанням юаня. Про це пише Bloomberg.

Топ-менеджери трьох російських експортерів сировини сказали агентству, що торгівля з Китаєм стала азартною грою, оскільки прямі платежі в юанях все частіше заморожуються або відкладаються.

У деяких китайських покупців російських сільськогосподарських товарів цього місяця також виникли проблеми з платежами, повідомив представник російської сільськогосподарської фірми.

Проблема стосується не лише таких товарів, як метали та сільське господарство, а й інших галузей промисловості. Асоціація російських автомобільних дилерів минулого тижня попередила, що імпорт транспортних засобів і автозапчастин з Китаю, нині основного постачальника країни, може припинитися через збої з розрахунками.

Агентство пише, що у липневому звіті про макроекономічні та фінансові тенденції центральний банк РФ зазначив, що він спостерігав «зниження ступеня відкритості в російській економіці, що відображається у зниженні частки імпорту та експорту у ВВП, а також у збільшенні ролі внутрішнього попиту та виробництва».

За даними Bloomberg, з кінця минулого року Росія також відчуває труднощі в операціях з іншими великими торговими партнерами, включаючи Об'єднані Арабські Емірати та Туреччину, оскільки тиск США на кредиторів уповільнює операції. Торгівля з Індією також зіткнулася з перешкодами, оскільки рупія не є повністю конвертованою.

Нагадаємо, США планують запровадження жорсткіших санкцій проти іноземних компаній, які продовжують співпрацювати з Китаєм у сфері напівпровідникової мікроелектроніки.

До слова, Сполучені Штати Америки розширили список підсанкційних російських осіб та компаній. Зокрема, до нього увійшли «Газпром інвест», судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії, Московська біржа та ще понад 230 фізичних та юридичних осіб.