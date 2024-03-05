Китай планує суттєво збільшити військовий бюджет у 2024 році

Навіть з таким зростанням, Китай витрачає на оборону значно менше, ніж США

Китай щорічно збільшує свої оборонні витрати

Китай планує збільшити свій військовий бюджет у 2024 році на 7,2%, до 1,67 трлн юанів (або ж 231 млрд доларів), як вказано в проєкті бюджету, підготовленого перед початком Всекитайських зборів народних представників Про це повідомляє Reuters.

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Також Китай використовує жорстке формулювання щодо Тайваню. Прем’єр Держради КНР Лі Цян на сесії ВЗНП заявив, що Пекін повинен дотримуватися спільної стратегії партії щодо розв’язання тайванського питання в нову епоху, дотримуватися принципу «одного Китаю», рішуче виступати проти незалежності Тайваню та зовнішнього втручання.

До слова, зростання військового бюджету не є несподіванкою, оскільки Китай постійно збільшує свої оборонні витрати. У 2017 році вони перевищили 1 трлн юанів (приблизно 138 млрд доларів за поточним курсом) вперше. Витрати на оборону зросли навіть під час пандемії, а минулого року вони досягли 1,55 трлн юанів.

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Навіть з таким зростанням, Китай витрачає на оборону значно менше, ніж США. Наприклад, у грудні американський президент Джо Байден підписав військовий бюджет на 2024 рік на суму 886,3 млрд доларів.

Нагадаємо, РФ завозить із Китаю безпілотники і комп'ютерні чіпи.

Торговельні маршрути, що проходять через колишні радянські республіки Казахстан і Киргизстан, є одними з багатьох шляхів у Росію для так званих товарів подвійного призначення, які США та їхні союзники відсіюють, оскільки їх може бути використано на полі бою.

Стало відомо, що військові кораблі Китаю та Філіппін зіштовхнулись у Південно-Китайському морі.

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Берегова охорона КНР 9 та 10 грудня 2023 року вже застосувала водомети проти філіппінських кораблів та суден у районі мілини Аюнгін та рифу Скарборо. Аналогічні інциденти у спірних акваторіях Південно-Китайського моря виникали і раніше.