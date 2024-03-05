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Китай планує суттєво збільшити військовий бюджет у 2024 році

Катерина Іванова
glavcom.ua
Китай планує суттєво збільшити військовий бюджет у 2024 році
Навіть з таким зростанням, Китай витрачає на оборону значно менше, ніж США
фото з відкритих джерел

Китай щорічно збільшує свої оборонні витрати

Китай планує збільшити свій військовий бюджет у 2024 році на 7,2%, до 1,67 трлн юанів (або ж 231 млрд доларів), як вказано в проєкті бюджету, підготовленого перед початком Всекитайських зборів народних представників Про це повідомляє Reuters.

Також Китай використовує жорстке формулювання щодо Тайваню. Прем’єр Держради КНР Лі Цян на сесії ВЗНП заявив, що Пекін повинен дотримуватися спільної стратегії партії щодо розв’язання тайванського питання в нову епоху, дотримуватися принципу «одного Китаю», рішуче виступати проти незалежності Тайваню та зовнішнього втручання.

До слова, зростання військового бюджету не є несподіванкою, оскільки Китай постійно збільшує свої оборонні витрати. У 2017 році вони перевищили 1 трлн юанів (приблизно 138 млрд доларів за поточним курсом) вперше. Витрати на оборону зросли навіть під час пандемії, а минулого року вони досягли 1,55 трлн юанів.

Навіть з таким зростанням, Китай витрачає на оборону значно менше, ніж США. Наприклад, у грудні американський президент Джо Байден підписав військовий бюджет на 2024 рік на суму 886,3 млрд доларів.

Нагадаємо, РФ завозить із Китаю безпілотники і комп'ютерні чіпи.

Торговельні маршрути, що проходять через колишні радянські республіки Казахстан і Киргизстан, є одними з багатьох шляхів у Росію для так званих товарів подвійного призначення, які США та їхні союзники відсіюють, оскільки їх може бути використано на полі бою.

Стало відомо, що військові кораблі Китаю та Філіппін зіштовхнулись у Південно-Китайському морі.

Берегова охорона КНР 9 та 10 грудня 2023 року вже застосувала водомети проти філіппінських кораблів та суден у районі мілини Аюнгін та рифу Скарборо. Аналогічні інциденти у спірних акваторіях Південно-Китайського моря виникали і раніше.

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Теги: бюджет Китай Казахстан партії Киргизстан військові президент охорона

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