Ринок нафти реагує зростанням на пошкодження газового гіганта в Катарі

Аліна Самойленко
Іран атакував промислове місто Рас-Лаффан – ключовий об'єкт з переробки природного газу та основі економіки Катару

Світовий енергетичний ринок відреагував новим рекордом на ескалацію військового конфлікту на Близькому Сході. Станом на 18 березня вартість нафти марки Brent подолала позначку в $111 за барель. Стрімке зростання котирувань спровоковане прямим обміном ударами між Ізраїлем та Іраном по об'єктах критичної інфраструктури, що фактично нівелювало спроби Вашингтона стабілізувати ситуацію на ринках. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Особливе занепокоєння інвесторів викликала атака на промисловий комплекс Рас-Лаффан у Катарі. Цей об'єкт є стратегічно важливим для світової енергобезпеки, оскільки там розташований найбільший у світі завод з експорту скрапленого природного газу (СПГ). Повідомлення про значні пошкодження цього комплексу разом із триваючими бойовими діями в регіоні стали головними чинниками панічних настроїв на біржах.

Аналітики зазначають, що оскільки операція США та Ізраїлю в Ірані не має ознак деескалації, ціни на енергоносії демонструють стабільну динаміку до зростання. Пошкодження ключових вузлів видобутку та транспортування палива в Перській затоці створює реальну загрозу тривалого дефіциту пропозиції на глобальному рівні.

Як відомо, Міністерство фінансів США пом'якшило санкції проти венесуельської нафти, оскільки адміністрація Трампа шукає шляхи для збільшення світових поставок нафти на тлі війни з Іраном. 

Мінфін США видав розпорядження, що дозволяє компанії Petróleos de Venezuela S.A безпосередньо продавати венесуельську нафту американським компаніям та на світових ринках.

