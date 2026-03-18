США планують послабити нафтові санкції проти Венесуели

Аліна Самойленко
Адміністрація Трампа готується послабити санкції проти нафтового сектору Венесуели через стростання світових цін на енергоносії

Адміністрація Дональда Трампа планує пом’якшити обмеження щодо нафтової промисловості Венесуели. Як повідомляє Bloomberg, такий крок зумовлений різким стрибком світових цін на енергоносії, спричиненим війною в Ірані. Очікується, що нові заходи можуть бути оголошені вже цього тижня. Про це пише «Главком».

Стратегія Білого дому передбачає видачу додаткових індивідуальних ліцензій, які дозволять іноземним енергетичним гігантам працювати у Венесуелі в обхід чинних санкцій. Крім того, розробляється спеціальний механізм для спрощення виходу на венесуельський ринок ширшого кола компаній, хоча формат цих дозволів (індивідуальні чи загальні ліцензії) поки що обговорюється.

Попри ці зусилля, експерти скептично оцінюють можливість швидкого результату. Наразі Венесуела видобуває близько 1 млн барелів на добу, що є лише третиною від показників 1990-х років. Багаторічна корупція, неефективне управління та занепад інфраструктури суттєво обмежують потенціал галузі. За оцінками фахівців Інституту Бейкера, навіть за умови зняття санкцій країна зможе наростити видобуток у 2026 році лише на 300 тис. барелів на день. Такий обсяг вважають «краплею в морі» на тлі світового попиту, що навряд чи зможе суттєво вплинути на ціни в короткостроковій перспективі.

Ця ініціатива є частиною ширшої енергетичної політики Трампа, спрямованої на наповнення ринку нафтою будь-якою ціною. Раніше цього місяця США вже пішли на тимчасове послаблення санкцій проти російської нафти та пом'якшили тиск на Індію щодо припинення її закупівель у РФ, намагаючись утримати глобальну економіку від шоку.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів США дозволить компаніям подавати заявки на ліцензії для перепродажу венесуельської нафти Кубі. 

Нагадаємо, Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка дозволяє американським компаніям видобувати, купувати, продавати, експортувати та переробляти венесуельську нафту.

Читайте також

Орбан і Фіцо заявили, що ніколи не відмовляться від російської нафти
Угорщина та Словаччина перевірятимуть «Дружбу»
27 лютого, 13:33
Під час атаки безпілотників СБУ на «Калейкіно» пролунало шість вибухів, після чого розпочалася масштабна пожежа
Атака на важливий вузол транспортування російської нафти: з'явилися подробиці
23 лютого, 15:49
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що блокування санкцій і кредиту Україні шкодить єдності ЄС
Туск назвав дії Угорщини «політичним саботажем»
23 лютого, 18:43
Сенатори США розгорнули дискусію через арешти російських танкерів
Сенатори США посперечалися, як саме бити по нафтових доходах Кремля
25 лютого, 21:05
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
5 березня, 21:00
Чорне небо над Тегераном
У Тегерані після ізраїльських ударів падав чорний дощ
8 березня, 19:59
G7 обговорила використання стратегічних запасів нафти через війну на Близькому Сході
Країни G7 заявили, що готові втрутитися у світовий ринок енергоносіїв: що зміниться
9 березня, 17:47
Трамп заявив про скасування певних санкцій, пов’язаних з нафтою
Трамп заявив про скасування певних санкцій, пов’язаних з нафтою
10 березня, 01:43
Швеція вдруге за тиждень затримала судно тіньового флоту РФ
Швеція вдруге за тиждень затримала судно тіньового флоту РФ
13 березня, 01:15

Економіка

США планують послабити нафтові санкції проти Венесуели
США планують послабити нафтові санкції проти Венесуели
Нафтогазові доходи РФ в березні впадуть на 52% – Reuters
Нафтогазові доходи РФ в березні впадуть на 52% – Reuters
ЄС назвав нову дату розблокування кредиту на €90 млрд для України
ЄС назвав нову дату розблокування кредиту на €90 млрд для України
Китай відновлює закупівлі російської нафти після тривалої перерви – Reuters
Китай відновлює закупівлі російської нафти після тривалої перерви – Reuters
Нафта подорожчала попри скасування санкцій проти РФ: деталі
Нафта подорожчала попри скасування санкцій проти РФ: деталі
Третина підприємств, що виробляють Су-34, досі не під санкціями – ГУР
Третина підприємств, що виробляють Су-34, досі не під санкціями – ГУР

Новини

Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Вчора, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Вчора, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
16 березня, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
16 березня, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
16 березня, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
