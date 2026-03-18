США планують послабити нафтові санкції проти Венесуели

Адміністрація Трампа готується послабити санкції проти нафтового сектору Венесуели через стростання світових цін на енергоносії

Адміністрація Дональда Трампа планує пом’якшити обмеження щодо нафтової промисловості Венесуели. Як повідомляє Bloomberg, такий крок зумовлений різким стрибком світових цін на енергоносії, спричиненим війною в Ірані. Очікується, що нові заходи можуть бути оголошені вже цього тижня. Про це пише «Главком».

Стратегія Білого дому передбачає видачу додаткових індивідуальних ліцензій, які дозволять іноземним енергетичним гігантам працювати у Венесуелі в обхід чинних санкцій. Крім того, розробляється спеціальний механізм для спрощення виходу на венесуельський ринок ширшого кола компаній, хоча формат цих дозволів (індивідуальні чи загальні ліцензії) поки що обговорюється.

Попри ці зусилля, експерти скептично оцінюють можливість швидкого результату. Наразі Венесуела видобуває близько 1 млн барелів на добу, що є лише третиною від показників 1990-х років. Багаторічна корупція, неефективне управління та занепад інфраструктури суттєво обмежують потенціал галузі. За оцінками фахівців Інституту Бейкера, навіть за умови зняття санкцій країна зможе наростити видобуток у 2026 році лише на 300 тис. барелів на день. Такий обсяг вважають «краплею в морі» на тлі світового попиту, що навряд чи зможе суттєво вплинути на ціни в короткостроковій перспективі.

Ця ініціатива є частиною ширшої енергетичної політики Трампа, спрямованої на наповнення ринку нафтою будь-якою ціною. Раніше цього місяця США вже пішли на тимчасове послаблення санкцій проти російської нафти та пом'якшили тиск на Індію щодо припинення її закупівель у РФ, намагаючись утримати глобальну економіку від шоку.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів США дозволить компаніям подавати заявки на ліцензії для перепродажу венесуельської нафти Кубі.

Зазначається, що відомство дозволить компаніям подавати заявки на ліцензії для перепродажу венесуельської нафти Кубі.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка дозволяє американським компаніям видобувати, купувати, продавати, експортувати та переробляти венесуельську нафту.