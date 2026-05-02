Китай заборонив своїм компаніям дотримуватися нафтових санкцій США

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Міністерство торгівлі Китаю назвало дії США незаконними

Уряд Китаю офіційно наказав підприємствам ігнорувати американські санкції, запроваджені проти п'яти нафтопереробних заводів країни через їхні зв'язки з торгівлею іранською нафтою. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Міністерство торгівлі КНР назвало дії Вашингтона незаконними та видало директиву, яка прямо забороняє визнавати або виконувати ці обмеження на території Китаю. Серед підсанкційних об'єктів опинився і один із найбільших незалежних заводів – Hengli Petrochemical, що має стратегічне значення для галузі.

Цей крок Пекіна створює прямий юридичний конфлікт, оскільки китайські компанії тепер змушені обирати між порушенням американських заборон та невиконанням внутрішніх наказів власного уряду. США намагаються через ці заходи відрізати Іран від доходів, проте Китай залишається ключовим покупцем іранської нафти, використовуючи приватні НПЗ як основний канал постачання в обхід міжнародних обмежень. Рішення КНР демонструє відмову підкорятися економічному тиску США та свідчить про намір і надалі підтримувати стабільність імпорту сировини всупереч санкційній політиці Вашингтона.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа значно посилила економічний тиск на Іран, запровадивши нові обмеження проти китайського нафтопереробного сектору та масштабної мережі морських перевізників. 

Під удар потрапив завод Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co. – один із так званих «чайникових» НПЗ Китаю, який у Міністерстві фінансів США назвали одним із найважливіших покупців іранської нафти. Окрім цього, Управління контролю за іноземними активами (OFAC) наклало санкції на близько 40 судноплавних фірм та танкерів, що забезпечували роботу «тіньового флоту» Тегерана.

До слова, майбутній травневий візит Дональда Трампа до Пекіна може стати демонстрацією того, наскільки змінилося співвідношення сил між двома наддержавами. 

На відміну від попередніх років, президент США прибуде до Китаю в ослабленій позиції, що спричинено енергетичною кризою та війною в Ірані. Політика Сі Цзіньпіна, спрямована на самодостатність та підготовку до «екстремальних сценаріїв», дозволила Китаю вистояти перед обличчям глобальної нестабільності, тоді як Вашингтон змушений маневрувати між санкціями та внутрішнім тиском через ціни на пальне.

