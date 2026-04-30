Пентагон оприлюднив витрати у війні на Близькому сході

Міністр оборони Піт Гегсет заявив законодавцям, що ці витрати є виправданими

Пентагон вперше назвав вартість прямого конфлікту США з Іраном

Адміністрація Дональда Трампа оприлюднила першу офіційну оцінку військових витрат на бойові дії проти Ірану. За даними оборонного відомства США, станом на сьогодні конфлікт обійшовся американським платникам податків у $25 млрд. Для порівняння – ця сума дорівнює річному бюджету всього космічного агентства NASA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Виконувач обов'язків фінансового контролера Пентагону Джулс Герст, виступаючи перед Комітетом зі збройних сил Палати представників, повідомив, що левова частка витрачених коштів пішла на закупівлю та використання боєприпасів. При цьому відомство поки не уточнює, чи враховані у ці $25 млрд майбутні витрати на ремонт пошкоджених баз США на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань жорстко відстоював доцільність витрат, апелюючи до загрози ядерного статусу Тегерана.

«Скільки ви заплатили б, щоб гарантувати, що Іран не отримає ядерну бомбу? Скільки ви заплатили б?» – запитав Гегсет у законодавців.

Він також звинуватив демократів у «безпорадності» через їхню критику конфлікту, який стає дедалі менш популярним серед американського суспільства.

Незалежні аналітики вказують на дивну математику Пентагону. Минулого місяця джерела повідомляли, що лише за перші шість днів війни витрати сягнули $11,3 млрд. Чому підсумкова сума за весь період становить лише $25 млрд – наразі незрозуміло.

Сполучені Штати почали завдавати ударів по Ірану 28 лютого 2026 року. На цей момент сторони дотримуються хиткого перемир’я. Війна вже призвела до смерті 13 американських військових, сотні поранено. Енергетична криза також сколихнула світ, зокрема перебої з нафтою та газом спричинили стрибок цін на бензин та добрива.

Рейтинг підтримки Дональда Трампа стрімко падає. Згідно з останнім опитуванням Reuters/Ipsos, лише 34% американців схвалюють конфлікт з Іраном. У березні цей показник становив 38%.

За шість місяців до проміжних виборів республіканці ризикують втратити більшість у Палаті представників. Демократи активно використовують тему війни, пов’язуючи «іранську авантюру» Трампа з економічними труднощами всередині США.

Нагадаємо, Центральне командування армії США (CENTCOM) звернулося до Пентагону із запитом на розміщення гіперзвукових ракет Dark Eagle на Близькому Сході. Як зазначає агентство, необхідність такого кроку пояснюють тим, що Іран перемістив пускові установки балістичних ракет углиб своєї території, зробивши їх недосяжними для звичайних американських засобів ураження.