Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп «назавжди» відкриває Ормузьку протоку

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
За словами Трампа, США та Китай ведуть розумну та дуже плідну співпрацю
фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив заяву щодо розблокування Ормузької протоки – стратегічно важливого шляху для світового експорту нафти. За словами американського лідера, він відкриває артерію «назавжди» і вже отримав схвалення від Пекіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Трампа у соцмережі Truth Social.

За словами американського президента, відкриття протоки є благом не лише для США, а й для всього світу, зокрема для Китаю. Він запевнив, що ситуація з блокадою «ніколи більше не повториться».

«Китай дуже радий, що я назавжди відкриваю Ормузьку протоку. Я роблю це для них також і для всього світу. Така ситуація ніколи більше не повториться... Хіба це не краще, ніж воювати??? Але пам'ятайте, ми дуже добре вміємо воювати, якщо доведеться – набагато краще, ніж будь-хто інший», – написав Трамп.

За словами Дональда Трампа, Китай погодився не постачати зброю Ірану.

«Вони погодилися не постачати зброю до Ірану. Президент Сі міцно, міцно обійме мене, коли я приїду туди через кілька тижнів. Ми розумно і дуже добре працюємо разом», – написав Дональд Трамп.

Нагадаємо, що 12 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про блокаду Ормузької протоки американським флотом. Він поскаржився, що мирні переговори в Пакистані фактично провалилися, що спонукало його піти на такі заходи. За словами Трампа, Військово-морські сили США розпочали процес блокування всіх суден, які намагаються увійти в Ормузьку протоку або вийти з неї, а інші країни братимуть участь у цій блокаді.

«Главком» писав, що іранська сторона вимагає одноосібного контролю над Ормузькою протокою. Іранська сторона підтвердила, що статус Ормузької протоки не зміниться до моменту досягнення «спільної рамкової домовленості» зі Сполученими Штатами. 

Тегеран наголошує на своїй готовності до тривалого очікування, зазначаючи, що «Іран не поспішає». Американську сторону вже попередили: доки не буде випрацювано єдиних принципів угоди, протока залишатиметься закритою навіть для обмеженої кількості суден.

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив байдужість щодо фінального результату переговорів із Тегераном, які наразі тривають в Ісламабаді. Залишаючи Білий дім, він заявив журналістам, що для Сполучених Штатів факт підписання угоди не є критичним.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Іран війна США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua