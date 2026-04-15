Трамп «назавжди» відкриває Ормузьку протоку

За словами Трампа, США та Китай ведуть розумну та дуже плідну співпрацю

Трамп оголосив про «вічне» відкриття Ормузької протоки та домовленість із Китаєм

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив заяву щодо розблокування Ормузької протоки – стратегічно важливого шляху для світового експорту нафти. За словами американського лідера, він відкриває артерію «назавжди» і вже отримав схвалення від Пекіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Трампа у соцмережі Truth Social.

За словами американського президента, відкриття протоки є благом не лише для США, а й для всього світу, зокрема для Китаю. Він запевнив, що ситуація з блокадою «ніколи більше не повториться».

«Китай дуже радий, що я назавжди відкриваю Ормузьку протоку. Я роблю це для них також і для всього світу. Така ситуація ніколи більше не повториться... Хіба це не краще, ніж воювати??? Але пам'ятайте, ми дуже добре вміємо воювати, якщо доведеться – набагато краще, ніж будь-хто інший», – написав Трамп.

За словами Дональда Трампа, Китай погодився не постачати зброю Ірану.

«Вони погодилися не постачати зброю до Ірану. Президент Сі міцно, міцно обійме мене, коли я приїду туди через кілька тижнів. Ми розумно і дуже добре працюємо разом», – написав Дональд Трамп.

Нагадаємо, що 12 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про блокаду Ормузької протоки американським флотом. Він поскаржився, що мирні переговори в Пакистані фактично провалилися, що спонукало його піти на такі заходи. За словами Трампа, Військово-морські сили США розпочали процес блокування всіх суден, які намагаються увійти в Ормузьку протоку або вийти з неї, а інші країни братимуть участь у цій блокаді.

«Главком» писав, що іранська сторона вимагає одноосібного контролю над Ормузькою протокою. Іранська сторона підтвердила, що статус Ормузької протоки не зміниться до моменту досягнення «спільної рамкової домовленості» зі Сполученими Штатами.

Тегеран наголошує на своїй готовності до тривалого очікування, зазначаючи, що «Іран не поспішає». Американську сторону вже попередили: доки не буде випрацювано єдиних принципів угоди, протока залишатиметься закритою навіть для обмеженої кількості суден.

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив байдужість щодо фінального результату переговорів із Тегераном, які наразі тривають в Ісламабаді. Залишаючи Білий дім, він заявив журналістам, що для Сполучених Штатів факт підписання угоди не є критичним.