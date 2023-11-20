Литва внесла правку до закону, щоб фінансово допомогти Україні

За поправку до Закону про співпрацю з метою розвитку та гуманітарної допомоги проголосували 99 членів Сейму

Країна штрафуватиме за недотримання санкцій проти РФ

Литва накладатиме штрафи за недотримання міжнародних санкцій, а отримані кошти перераховуватиме до Фонду співробітництва для відновлення України. Про це повідомляє LRT.

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За поправку до Закону про співпрацю з метою розвитку та гуманітарної допомоги проголосували 99 членів Сейму, ніхто не був проти і не утримався.

Згідно з прийнятим рішенням, до Фонду надходитимуть кошти від штрафів і конфіскованих активів у разі недотримання міжнародних або національних санкцій. Ця зміна у законодавстві чинна діятиме до січня 2034 року.

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У поправці уточнюється, що ці кошти будуть використовуватися виключно для підтримки, пов'язаної з відновленням України після російської агресії.

«Мета Литви полягає в тому, щоб разом зробити внесок у відновлення України та продемонструвати тверду позицію щодо надання підтримки Україні перед перед обличчям російської агресії», – сказала заступниця міністра закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене.

За її словами, Литва вживатиме заходів щодо сприяння відновленню України самостійно, не чекаючи рішень Європейського Союзу або на міжнародному рівні.

Згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, порушення міжнародних санкцій або обмежувальних заходів, встановлених законодавством Литви, карається штрафом від 200 до шести тисяч євро.

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Нагадаємо, Литва оголосила про надання Україні чергової партії військової допомоги, яке включатиме обладнання для боротьби з дронами і генератори.

Раніше влада Литви запевнила, що буде продовжувати допомагати Україні. Зокрема країна підтримуватиме нашу державу у сфері енергетики, на яку найближчої зими, імовірно, очікуються нові атаки з боку Росії.