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Литва внесла правку до закону, щоб фінансово допомогти Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Литва внесла правку до закону, щоб фінансово допомогти Україні
За поправку до Закону про співпрацю з метою розвитку та гуманітарної допомоги проголосували 99 членів Сейму
фото з відкритих джерел

Країна штрафуватиме за недотримання санкцій проти РФ

Литва накладатиме штрафи за недотримання міжнародних санкцій, а отримані кошти перераховуватиме до Фонду співробітництва для відновлення України. Про це повідомляє LRT.

За поправку до Закону про співпрацю з метою розвитку та гуманітарної допомоги проголосували 99 членів Сейму, ніхто не був проти і не утримався.

Згідно з прийнятим рішенням, до Фонду надходитимуть кошти від штрафів і конфіскованих активів у разі недотримання міжнародних або національних санкцій. Ця зміна у законодавстві чинна діятиме до січня 2034 року.

У поправці уточнюється, що ці кошти будуть використовуватися виключно для підтримки, пов'язаної з відновленням України після російської агресії.

«Мета Литви полягає в тому, щоб разом зробити внесок у відновлення України та продемонструвати тверду позицію щодо надання підтримки Україні перед перед обличчям російської агресії», – сказала заступниця міністра закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене.

За її словами, Литва вживатиме заходів щодо сприяння відновленню України самостійно, не чекаючи рішень Європейського Союзу або на міжнародному рівні.

Згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, порушення міжнародних санкцій або обмежувальних заходів, встановлених законодавством Литви, карається штрафом від 200 до шести тисяч євро.

Нагадаємо, Литва оголосила про надання Україні чергової партії військової допомоги, яке включатиме обладнання для боротьби з дронами і генератори.

Раніше влада Литви запевнила, що буде продовжувати допомагати Україні. Зокрема країна підтримуватиме нашу державу у сфері енергетики, на яку найближчої зими, імовірно, очікуються нові атаки з боку Росії.

Теги: Литва влада штраф

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