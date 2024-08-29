«Це неминуче»: експерт пояснив, чому Австрію чекає шестиденний робочий тиждень

Нестача робочих рук може підштовхнути владу Австрії змушувати громадян працювати більше

У той час, як багато європейських країн розглядають можливість скорочення робочого часу, Австрія може прийти до того, що доведеться працювати більше днів на тиждень. Про це із посиланням на думку експертів пише austria-today.at.

Як нагадує видання, Греція у червні запровадила 6-денний тиждень. Завдяки реформі трудового законодавства люди у популярній курортній країні тепер зможуть працювати до 48 годин на тиждень – більше не дозволено ЄС. Причиною заходу є висока нестача кваліфікованих робітників. Але така ж доля незабаром може чекати і австрійців.

Промисловий психолог і керівник компанії Business Beat Андреас Герман вважає закон «хорошим контрастом з рухом «Я хочу працювати менше». Існують етапи життя, на яких людина хоче чи змушена працювати скорочений час. «Водночас бувають моменти, коли людина занурюється в роботу, бачить у ній задоволення та воліє працювати більше годин. Або навіть на пенсії, коли хочеться продовжувати вести активне трудове життя», – наголосив керівник компанії.

На запитання, чи дійсно прийде і в Австрію 6-денний тиждень, Герман відповідає: «Це неминуче, так!». Зрештою це буде угода між співробітниками та компанією. «Час за гроші – гроші за час», – каже психолог. «Вихід на пенсію покоління бебі-бумерів, зокрема, вимагатиме нових моделей. Моделі, які, на жаль, досі не розглядалися, хоча вже 20 років зрозуміло, що станеться з нашими компаніями та суспільством».

Нові моделі також принесуть із собою нові проблеми. Як зазначають експерти, треба бути «вкрай обережним», що «порівнянні заходи можуть допомогти з нестачею кадрів у короткостроковій перспективі», але у довгостроковій перспективі ризики зростуть. Герман навів приклад підвищеного стресу та вигоряння серед співробітників, особливо і без того нестабільних робочих умовах.

Тому важливо, щоб роботодавці в Австрії паралельно розробляли стійкі стратегії щодо покращення умов праці та сприяння здоровому балансу між роботою та особистим життям. «Це єдиний спосіб гарантувати, що наші співробітники залишаться здоровими та продуктивними у довгостроковій перспективі», – наголосив керівник компанії.

До слова, у Туреччині розглядають можливе скорочення трудового тижня. Тривалість трудового тижня у Туреччині можуть скоротити до 40 годин.За турецьким законодавством робочий тиждень офіційно становить 45 годин. При роботі 45 годин на тиждень робітник має право на мінімальну заробітну плату. Мінімальна заробітна платня у Туреччині станом на 2024 рік 17 200 турецьких лір ($580).