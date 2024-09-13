Масштабна корупція на Чернівецькій митниці: НАБУ повідомило про завершення слідства

До складу злочинної організації входили чинні та колишні службовці Чернівецької митниці, зокрема її ексначальник, ексдепутат Чернівецької обласної ради, а також представники місцевого бізнесу

Ексначальника Чернівецької митниці судитимуть у справі на 290 млн грн

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування масштабної корупційної схеми мінімізації митних платежів на пості «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, збитки від якої для держави оцінюються у 290 млн грн. Про це повідомила пресслужба бюро.

До складу злочинної організації входили чинні та колишні службовці Чернівецької митниці, зокрема її ексначальник, ексдепутат Чернівецької обласної ради, а також представники місцевого бізнесу.

Як встановило слідство, учасники організували незаконне ввезення через митний пост «Вадул-Сірет» високоліквідних товарів з Туреччини (одяг, взуття, аксесуари), оформлюючи транспорт з ними як порожній або маскуючи їх товарами прикриття (тканина, ДСП, цегла) зі значно меншою митною вартістю.

Схема мінімізації митних платежів при ввезенні високоліквідних товарів з Туреччини через митницю к Чернівцях інфографіка НАБУ

За останньою схемою, службові особи митного поста на підставі підроблених документів забезпечували позачерговий пропуск вантажівок без проведення митного огляду. Надалі транспорт їхав до складів підприємців, де високоліквідні товари вивантажували та реалізовували, а завантажені замість них товари прикриття доставляли на митний пост «Чернівці» для завершення оформлення та сплати занижених платежів.

16 квітня 2024 року НАБУ і САП викрили злочинну організацію та повідомили про підозру 11 особам.

Їх дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

У НАБУ наголосили, що здобуття низки доказів і встановлення збитків у справі стало можливим завдяки співпраці із компетентним органам Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну оборудку у дорожній сфері. Внаслідок схеми державний бюджет зазнав збитків на понад 286 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.