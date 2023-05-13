Unilever заробляє гроші в Росії на милі та їжі: як змінився дохід компанії після війни

В Росії залишилися майданчики компанії з випуску морозива, чаю, косметики та побутової хімії

Компанія Unilever, що представляє в Росії інтереси однойменного британсько-нідерландського концерну, продовжує заробляти гроші в Росії. Про це повідомляє NOS.

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«Shell, Heineken, ING, Rabobank, Unilever, Philips, Douwe Egberts-moeder JDE Peets, Bavaria одразу після початку повномасштабної війни в Україні всі ці великі компанії хотіли якнайшвидше залишити Росію. Але більше ніж через рік це вдалося зробити одному легше, ніж іншому. Здається, що Unilever навіть заробляє в Росії на милі та їжі в Росії вдвічі більше, ніж до війни», – йдеться у повідомленні.

Follow The Money виявила, що російська філія Unilever заробила майже вдвічі більше, ніж до війни, що торік становило 108 мільйонів євро. Magnums та Cornetto від Unilever також широко рекламуються в країні.

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Водночас в компанії повторили NOS лютневу заяву про те, що у відході з Росії є чимало перешкод. Якби його закрили, 3000 співробітників просто звільнили б, тому Unilever хоче продати підрозділ, але знайти покупця поки не вдалося.

В Unilever пояснили прибуток вищим товарообігом через інфляцію та 18-відсотковим зростанням вартості рубля в 2022 році. Група заявляє, що не отримала вигоди від прибутку в Росії.

Раніше цього року Heineken піддався різкій критиці за те, що компанія через війну Росії в Україні обіцяла залишити російський ринок, а натомість концерн запустив цілу низку нових продуктів.

Дозвіл на запуск нових продуктів російському підрозділу видавався зі штаб-квартири Heineken.

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У компанії заявили, що сам бренд Heineken негайно прибрали з російського ринку. Але якби нові продукти не замінили його, це могло б означати кінець російського підрозділу, і понад 1700 співробітників залишилися б без роботи.

Крім того, існувала загроза притягнення до відповідальності для місцевих керівників, адже умисне доведення підприємства до банкрутства є кримінальним злочином.