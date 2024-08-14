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Кредитний рейтинг України знизився до обмеженого дефолту – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Кредитний рейтинг України знизився до обмеженого дефолту – Reuters
Fitch знизило рейтинг України до рівня «обмежений дефолт»
фото із відкритих джерел

Fitch тимчасово погіршило рейтинг України до обмеженого дефолту

Агентство Fitch знизило кредитний рейтинг України з C (дефолт неминучий) до RD (обмежений дефолт). Про це пише Reuters. Це пов'язано з тим, що країна закінчила пільговий період виплати за єврооблігаціями 2026 року.

Зазначається, що оплата мала надійти 1 серпня. При цьому Київ оголосив дефолт за своїми облігаціями до 1 жовтня, відповідний документ підписав президент Володимир Зеленський. Україна, за даними агентства, вже розпочала обговорення реструктуризації міжнародних облігацій на суму $20 млрд.

Раніше кредитний рейтинг України знижено до рівня «вибірковий дефолт» (RD) за рішенням міжнародного рейтингового агентства S&P. Цьому передувало рішення української влади про припинення виплат за позиками.

«Зниження рейтингу до рівня RD слідує за закінченням 10-денного пільгового періоду для виплати купонного доходу за єврооблігаціями на 750 млн дол, який мав відбутися 1 серпня. Це означає дефолт відповідно до критеріїв Fitch»,– пише видання.

18 липня український парламент ухвалив закон, який дозволяє уряду тимчасово призупинити виплати за державним та гарантованим державою зовнішнім боргом до завершення угоди про реструктуризацію з кредиторами.

До слова, 9 серпня український уряд офіційно оголосив про початок процедури отримання згоди на реструктуризацію єврооблігацій. На думку агентства, така операція є обміном проблемного боргу, тому що йдеться про списання частини тіла кредиту та відсотків, а також продовження термінів погашення облігацій.

Як писало видання The Economist у липні, в України був лише місяць, щоб уникнути дефолту. МВФ прагне до того, щоб Україна домовилася про списання боргу, але за час, що залишився, угода малоймовірна. Якщо Україна оголосить дефолт, це свідчитиме про тривожну нестачу віри приватних інвесторів у зобов'язання Заходу. У довгостроковій перспективі це може обернутися катастрофою для відновлення країни.

Читайте також: Кредитори відмовилися від реструктуризації боргу України: це загрожує дефолтом

Теги: кредит гроші рейтинг закон Україна дефолт парламент

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