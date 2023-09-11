Захарова істерично прокоментувала умови допуску росіян до міжнародних змагань

Захарова вважає, що недопуск російських спортсменів до міжнародних змагань – це «сегрегація людей за національною ознакою»

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова вкотре розкритикувала умови допуску російських спортсменів до міжнародних змагань. Зокрема дипломатка жахнулася від критеріїв у водних видах спорту, де представників країни-агресорки готові допустити лише в особистих змаганнях (не більше одного атлета в дисципліні) та з підписанням антивоєнної декларації. Про це Захарова заявила в ефірі пропагандистського телеканалу Матч ТВ.

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Представниця російського МЗС повторила традиційні наративи про нібито політизацію спорту, яку нав'язують країни Заходу, забувши про те, що Росія розпочала і продовжує вести злочинну війну проти України.

«Це просто ганьба для всіх, хто прикривається словами про світовий спорт, про свою причетність, приналежність до ідей олімпізму. Ідея олімпізму рівно протилежна. Вона про об'єднання країн попри розбіжності. А насправді виходить, що, крім усього вищезазначеного, це ще й пряма сегрегація людей за національною ознакою. Це ніщо інше як расизм. У світу залишився останній шанс на порятунок світового спорту від руйнівної логіки колективного Заходу та центрів НАТО-центрів», – сказала Захарова.

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Нагадаємо, Міжнародна федерація водних видів спорту дозволила російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях у нейтральному статусі, але тільки в індивідуальних змаганнях.

До слова, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився, що у російських та білоруських спортсменів «хочуть відібрати перемоги» та їх відсторонення від міжнародних змагань «вбиває дух і сенс олімпійського руху». За словами диктатора, такі заходи нібито є ознакою страху та слабкості, спробою сховатися від правди життя за «залізною завісою».