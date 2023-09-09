Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ

Окупанти ховаються у приміщеннях діючих шкіл на тимчасово окупованих територіях, аби прикриватись дітьми

Окупанти розміщують солдатів у працюючих цивільних об’єктах

Російські окупанти попри міжнародне гуманітарне право розміщують своїх солдатів у діючих цивільних об’єктах. Про це повідомив Центр національного спротиву.

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За даними ЦНС, на тимчасово окупованих територіях півдня зафіксовані нові випадки розміщення техніки та особового складу в учбових закладах попри початок навчального року. Також поранених окупантів заселяють у цивільні лікарні, попри місцевих пацієнтів, які перебувають на стаціонарі. У кількох селах зафіксовані випадки розміщення російських військових у церквах.

Нагадаємо, окупанти ховають військових у приміщеннях діючих шкіл на тимчасово окупованих територіях, аби прикриватись дітьми.

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Офіційно окупанти пояснюють розміщення військових на територіях шкіл, як «воєнізовану охорону» задля безпеки дітей. Проте по факту на вільних поверхах розміщуються бойові підрозділи ЗС РФ.

Нагадаємо, що триває 563-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних, 29 авіаційних ударів, здійснив 14 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.