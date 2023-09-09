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Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ
Окупанти ховаються у приміщеннях діючих шкіл на тимчасово окупованих територіях, аби прикриватись дітьми
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти розміщують солдатів у працюючих цивільних об’єктах

Російські окупанти попри міжнародне гуманітарне право розміщують своїх солдатів у діючих цивільних об’єктах. Про це повідомив Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, на тимчасово окупованих територіях півдня зафіксовані нові випадки розміщення техніки та особового складу в учбових закладах попри початок навчального року. Також поранених окупантів заселяють у цивільні лікарні, попри місцевих пацієнтів, які перебувають на стаціонарі. У кількох селах зафіксовані випадки розміщення російських військових у церквах.

Нагадаємо, окупанти ховають військових у приміщеннях діючих шкіл на тимчасово окупованих територіях, аби прикриватись дітьми.

Офіційно окупанти пояснюють розміщення військових на територіях шкіл, як «воєнізовану охорону» задля безпеки дітей. Проте по факту на вільних поверхах розміщуються бойові підрозділи ЗС РФ.

Нагадаємо, що триває 563-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних, 29 авіаційних ударів, здійснив 14 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: окупанти війна окуповані території

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