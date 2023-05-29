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Українці, які втратили кінцівки, проходять протезування від Метінвесту та Protez Hub

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Українці, які втратили кінцівки, проходять протезування від Метінвесту та Protez Hub
Тисячі українців, військових і цивільних, потребують протезування кінцівок
фото: Protez Hub

Також була запущена перша в Україні освітня онлайн-платформа База знань у сфері протезування кінцівок та постраждалих

Наразі вже 47 українців, які перенесли ампутації кінцівок, проходять процедуру протезування й лікування по програмі, яка була започаткована Метінвестом та Protez Hub. Дванадцятеро людей уже отримали протези вартістю до 30 тис. євро. 

Протезуванням займаються українські фахівці у клініках Львова, Одеси, Дніпра, Києва, Вінниці, Тернополя та Полтави – це допомагає розвивати власну експертизу та полегшити подальше обслуговування протезів. Протези – механічні чи електромеханічні, зокрема біонічні чи міотичні – підбираються індивідуально, відповідно до потреб кожної людини.

По цій програмі отримав свій біонічний протез і маріуполець Микола Бурлака – працівник комбінату Азовсталь, який дістав поранення голови та руки під час бомбардування міста. Коли він намагався виїхати з Маріуполя, потрапив у полон до чеченців: він провів у ньому 4 мфсяці. Там йому й ампутували руку, коли почалася гангрена. Повернути додому його вдалося на День конституції.

«Я не знаю, що я робив би. І як би добивався протеза без цієї програми», – говорить маріуполець.

«Тисячі українців, військових і цивільних, потребують протезування кінцівок. З плином війни кількість таких людей лише зростатиме. Часто ті, хто потребує протезів, не знають, із чого почати і куди звертатися по допомогу. Самостійно оплатити протезування, вартість якого стартує від кількох десятків тисяч євро, під силу не кожному. Саме тому гуманітарна ініціатива Групи Метінвест «Рятуємо життя» спільно з Protez Hub вирішила допомогти постраждалим повернутися до повноцінного життя», – пояснює генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков. 

Українці, які втратили кінцівки, проходять протезування від Метінвесту та Protez Hub фото 1

Програму з протезування та реабілітації військових і мирних жителів України започаткували гуманітарний проєкт «Рятуємо життя», заснований Метінвестом, та Protez Hub: вони узяли на себе організаційні та документарні питання щодо протезування. До програми входить підготовка до протезування, встановлення протезів і подальший нагляд в українських клініках, а також фізична й психологічна реабілітація.

Також була запущена перша в Україні освітня онлайн-платформа База знань: Protez Hub для фахівців у сфері протезування кінцівок та постраждалих. На створення порталу Метінвест спрямував понад 2,5 млн грн. Вона дає змогу лікарям, які працюють із пацієнтами після ампутації, крок за кроком пройти всі етапи протезування та відновлення – від моменту травми до повернення додому з протезом.

Наступний виклик для Метінвесту – допомогти ветеранам інтегруватися в суспільство після повернення з війни та влаштуватися на роботу. Компанія вже має ідеї щодо розвитку цих напрямів і працює над тим, як їх реалізувати на практиці.

Теги: реабілітація поранення здоров'я

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